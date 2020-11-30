Роналду, Месси, Роналдо – лучшие нападающие в истории по версии France Football

Французский журнал France Football назвал лучших нападающих в истории.
Лучшим левым нападающим был признан форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Лучшим центральным нападающим выбран бывший игрок сборной Бразилии Роналдо.
Лучшим правым нападающим стал Лионель Месси из «Барселоны».
Издание сформировало команду по схеме 3-4-3. Победителей в номинациях определило жюри из 140 журналистов, участвующих в голосовании за «Золотой мяч».
Ранее лучшим вратарем в истории по версии France Football был признан голкипер сборной СССР Лев Яшин. Также были названы лучшие защитники и полузащитники.
Роналду, Роналдиньо, Блохин, Гиггз, Анри и Стоичков – среди номинантов на звание лучшего левого нападающего в истории (France Football)
Роналдо, Мюллер, ван Бастен, Бергкамп и Кройфф – среди номинантов на звание лучшего центрфорварда в истории (France Football)
Месси, Бекхэм, Роббен, Фигу и Бест – среди претендентов на звание лучшего правого нападающего в истории (France Football)