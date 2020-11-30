Роналду, Месси, Роналдо – лучшие нападающие в истории по версии France Football

Французский журнал France Football назвал лучших нападающих в истории.

Лучшим левым нападающим был признан форвард Криштиану Роналду.

Лучшим центральным нападающим выбран бывший игрок сборной Бразилии Роналдо.

Лучшим правым нападающим стал из «Барселоны».

Издание сформировало команду по схеме 3-4-3. Победителей в номинациях определило жюри из 140 журналистов, участвующих в голосовании за «Золотой мяч».

Ранее лучшим вратарем в истории по версии France Football был признан голкипер сборной СССР Лев Яшин. Также были названы лучшие защитники и полузащитники.

Роналду, Роналдиньо, Блохин, Гиггз, Анри и Стоичков – среди номинантов на звание лучшего левого нападающего в истории (France Football)

Роналдо, Мюллер, ван Бастен, Бергкамп и Кройфф – среди номинантов на звание лучшего центрфорварда в истории (France Football)

Месси, Бекхэм, Роббен, Фигу и Бест – среди претендентов на звание лучшего правого нападающего в истории (France Football)