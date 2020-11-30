Мальдини – лучший левый защитник в истории, Беккенбауэр – центральный, Кафу – правый (France Football)

Французский журнал France Football назвал лучших защитников в истории.
Лучшим левым защитником был признан Паоло Мальдини, выступавший за «Милан» и сборную Италии.
Лучшим центральным защитником назван Франц Беккенбауэр, игравший за «Баварию» и сборную ФРГ.
Лучший правый защитник – Кафу, известный по игре за «Милан» и сборную Бразилии.
Издание собирает команду по схеме 3-4-3. Победителей в номинациях определило жюри из 140 журналистов, участвующих в голосовании за «Золотой мяч».
Ранее лучшим вратарем в истории по версии France Football был признан голкипер сборной СССР Лев Яшин.
Мальдини, Марсело, Роберто Карлос – среди претендентов на звание лучшего левого защитника в истории (France Football)
Рамос, Куман, Каннаваро, Беккенбауэр – среди номинантов на звание лучшего центрального защитника в истории (France Football)
Кафу, Лам, Тюрам – среди номинантов на звание лучшего правого защитника в истории (France Football)