Мальдини – лучший левый защитник в истории, Беккенбауэр – центральный, Кафу – правый (France Football)

Французский журнал France Football назвал лучших защитников в истории.

Лучшим левым защитником был признан , выступавший за и сборную Италии.

Лучшим центральным защитником назван , игравший за «Баварию» и сборную .

Лучший правый защитник – Кафу, известный по игре за «Милан» и сборную .

Издание собирает команду по схеме 3-4-3. Победителей в номинациях определило жюри из 140 журналистов, участвующих в голосовании за «Золотой мяч».

Ранее лучшим вратарем в истории по версии France Football был признан голкипер сборной СССР Лев Яшин.

Мальдини, Марсело, Роберто Карлос – среди претендентов на звание лучшего левого защитника в истории (France Football)

Рамос, Куман, Каннаваро, Беккенбауэр – среди номинантов на звание лучшего центрального защитника в истории (France Football)

Кафу, Лам, Тюрам – среди номинантов на звание лучшего правого защитника в истории (France Football)