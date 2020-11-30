Марадона, Пеле, Хави и Маттеус – лучшие полузащитники в истории по версии France Football

Французский журнал France Football назвал лучших полузащитников в истории.
Лучшими атакующими центральными полузащитниками признаны Диего Марадона, игравший в «Наполи», «Барселоне» и сборной Аргентины, а также Пеле, выступавший за «Сантос» и сборную Бразилии.
Лучшими оборонительными центральными полузащитниками стали Хави, выступавший за «Барселону» и сборную Испании, и Лотар Маттеус, игравший в «Баварии» и сборной ФРГ.
Издание собирает команду по схеме 3-4-3. Победителей в номинациях определило жюри из 140 журналистов, участвующих в голосовании за «Золотой мяч».
Ранее лучшим вратарем в истории по версии France Football был признан голкипер сборной СССР Лев Яшин. Паоло Мальдини, Франц Беккенбауэр и Кафу были названы лучшими защитниками в истории.
Мальдини, Марсело, Роберто Карлос – среди претендентов на звание лучшего левого защитника в истории (France Football)
Рамос, Куман, Каннаваро, Беккенбауэр – среди номинантов на звание лучшего центрального защитника в истории (France Football)
Кафу, Лам, Тюрам – среди номинантов на звание лучшего правого защитника в истории (France Football)