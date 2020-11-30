Марадона, Пеле, Хави и Маттеус – лучшие полузащитники в истории по версии France Football

Французский журнал France Football назвал лучших полузащитников в истории.

Лучшими атакующими центральными полузащитниками признаны Диего Марадона, игравший в , «Барселоне» и сборной , а также Пеле, выступавший за «Сантос» и сборную .

Лучшими оборонительными центральными полузащитниками стали , выступавший за «Барселону» и сборную , и Лотар Маттеус, игравший в «Баварии» и сборной ФРГ.

Издание собирает команду по схеме 3-4-3. Победителей в номинациях определило жюри из 140 журналистов, участвующих в голосовании за «Золотой мяч».

Ранее лучшим вратарем в истории по версии France Football был признан голкипер сборной СССР Лев Яшин. Паоло Мальдини, Франц Беккенбауэр и Кафу были названы лучшими защитниками в истории.

Мальдини, Марсело, Роберто Карлос – среди претендентов на звание лучшего левого защитника в истории (France Football)

Рамос, Куман, Каннаваро, Беккенбауэр – среди номинантов на звание лучшего центрального защитника в истории (France Football)

Кафу, Лам, Тюрам – среди номинантов на звание лучшего правого защитника в истории (France Football)