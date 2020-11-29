«МЮ» – самый обсуждаемый футбольный клуб 2020-го в твиттере, матч «Барса» – «Бавария» (2:8) – среди самых популярных спортивных событий

Социальная сеть Twitter подвела итоги года, назвав самые обсуждаемые спортивные команды и события в 2020 году.
В топ самых обсуждаемых команд попали следующие клубы:
1. «Лос-Анджелес Лейкерс», баскетбол;
2. «Манчестер Юнайтед», футбол;
3. «Барселона», футбол;
4. «Лос-Анджелес Доджерс», бейсбол;
5. «Реал» Мадрид, футбол;
6. «Ливерпуль», футбол;
7. «Фламенго», футбол;
8. «Арсенал», футбол;
9. «Челси», футбол;
10. «ПСЖ», футбол.
Самыми обсуждаемыми спортивными событиями в твиттере в 2020 году стали Супербоул между «Канзас-Сити» и «Сан-Франциско», финал Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Бавария» (0:1) и матч 1/4 финала ЛЧ «Барселона» – «Бавария» (2:8).