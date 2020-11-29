«МЮ» – самый обсуждаемый футбольный клуб 2020-го в твиттере, матч «Барса» – «Бавария» (2:8) – среди самых популярных спортивных событий

Социальная сеть Twitter подвела итоги года, назвав самые обсуждаемые спортивные команды и события в 2020 году.

В топ самых обсуждаемых команд попали следующие клубы:

1. «Лос-Анджелес Лейкерс», баскетбол;

2. , футбол;

3. , футбол;

4. «Лос-Анджелес Доджерс», бейсбол;

5. «Реал» Мадрид, футбол;

6. , футбол;

7. «Фламенго», футбол;

8. «Арсенал», футбол;

9. , футбол;

10. «ПСЖ», футбол.

Самыми обсуждаемыми спортивными событиями в твиттере в 2020 году стали Супербоул между «Канзас-Сити» и «Сан-Франциско», финал чемпионов «ПСЖ» – «Бавария» (0:1) и матч 1/4 финала ЛЧ «Барселона» – «Бавария» (2:8).