«МЮ» – самый обсуждаемый футбольный клуб 2020-го в твиттере, матч «Барса» – «Бавария» (2:8) – среди самых популярных спортивных событий

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Социальная сеть Twitter подвела итоги года, назвав самые обсуждаемые спортивные команды и события в 2020 году.

В топ самых обсуждаемых команд попали следующие клубы:

1. «Лос-Анджелес Лейкерс», баскетбол;

2. «Манчестер Юнайтед», футбол;

3. «Барселона», футбол;

4. «Лос-Анджелес Доджерс», бейсбол;

5. «Реал» Мадрид, футбол;

6. «Ливерпуль», футбол;

7. «Фламенго», футбол;

8. «Арсенал», футбол;

9. «Челси», футбол;

10. «ПСЖ», футбол.

Самыми обсуждаемыми спортивными событиями в твиттере в 2020 году стали Супербоул между «Канзас-Сити» и «Сан-Франциско», финал Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Бавария» (0:1) и матч 1/4 финала ЛЧ «Барселона» – «Бавария» (2:8).

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