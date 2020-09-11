Экс-массажист «Зенита»: «Денисов живет в Испании, стал веганом, перестал пить и курить»

Бывший массажист «Зенита» Сергей Колесников рассказал об экс-футболисте сборной России Игоре Денисове.

– Чем сейчас занимается Денисов, знаете? А то он пропал со всех радаров.

– С моих тоже. Знаю, что он стал веганом: перестал есть мясо и рыбу, пить, курить.

Последнее, что я о нем знаю, – что уехал в Испанию и там живет, – сказал Колесников.

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В новой травме Кокорина винят личного массажиста. Но все работавшие с ним убеждают: это суперпрофи, который не мог навредить