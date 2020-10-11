Александра Трусова: «В этом сезоне программы у меня такие, как я хотела»

Российская фигуристка рассказала о новых программах.

«Мне всегда нравилось прыгать, учить и делать сложные прыжки. И это остается: прыжки – мои любимые элементы фигурного катания. Но сейчас действительно мне стало нравиться и катание, мы много этим занимаемся.

Я тренируюсь как всегда, и потом еще дополнительно, индивидуально. Даже пробовали с Дмитрием Сергеевичем Михайловым кататься в паре, снимали видео. Но, если честно, я не понимаю, как люди катаются в паре. Хотя это было интересно.

Я действительно уделяю катанию сейчас большое внимание, стараюсь улучшаться. Во всем.

В этом сезоне программы у меня такие, как я хотела. Короткая – медленная, я очень долго об этом мечтала. Программа о весне, когда все оживает, появляются первые цветы, листья на деревьях. Это как рождение чего-то нового.

А в произвольной – музыка из «Ромео и Джульетты», но я не Джульетта, а злой рок, злая судьба любви, поэтому и музыка так подобрана.

Платье для программы будет новое. На этих соревнованиях я каталась в том, что мы готовили к чемпионату мира. Но и его пришлось немного переделать. Выросла», – сказала Трусова.

Плющенко – Тутберидзе – 1:0. Все решил крах Валиевой: из-за двух падений она растеряла большое преимущество над Трусовой