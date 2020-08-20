Евгений Фролов: «Навальному желаю здоровья, сочувствую. О том, кто виновен, размышлять не готов»

Вратарь высказался о политике .

– Дмитрий Комбаров в интервью отметил, что в команде вас в шутку называют Навальным. Как вы оцениваете то, что произошло с этим политиком?

– Чисто по-человечески я ему сочувствую, желаю здоровья. О том, кто виновен в произошедшем, ничего не знаю и размышлять не готов.

После режима самоизоляции я перестал пристально следить за общественно-политической жизнью, больше интересуюсь спортом, – сказал Фролов.

20 августа во время перелета из Томска в Москву Навальному стало плохо в самолете, который из-за этого совершил экстренную посадку в Омске. Политика госпитализировали.

Позже Навальный был доставлен в берлинскую клинику Charite. Немецкие врачи и правительство Германии заявили, что политика отравили веществом группы «Новичок».

Фролов – главный футбольный критик власти. До Путина он атаковал РПЦ, политиков Сахалина и Саранска

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