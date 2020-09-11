Пирло, Хави, Джеррард, Зеедорф, Бускетс, Райкард, Гвардиола – среди претендентов на звание лучшего центрального хавбека в истории (France Football)

Французский журнал France Football назвал 20 центральных полузащитников, претендующих на звание лучшего в истории.

В список вошли следующие игроки:

Йожеф Божик (Венгрия), Жерсон (Бразилия), (Испания), (Испания), (Бразилия), (Чехия), (Бразилия), (Германия), (Англия), (Нидерланды), (Италия), (Испания), (Аргентина), (Италия), (Нидерланды), (Франция), (Германия), (Испания), (Нидерланды), ( ).

Отметим, что France Football в своей символической сборной рассматривает данных игроков как полузащитников оборонительного плана.

Издание планирует составить символическую сборную всех времен по схеме 3-4-3. Победителя определит жюри, участвующее в голосовании за «Золотой мяч».

Символическая сборная будет объявлена в декабре.

Ранее France Football представил списки лучших вратарей, центральных, левых и правых защитников.