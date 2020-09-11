Футболистка «Ливерпуля»: «Интернет-тролли пишут: «Возвращайся на кухню». Высмеивающие женский футбол ничего о нем не знают»

Полузащитник женской команды Ринсола Бабаджиде рассказала об оскорбительных сообщениях, получаемых в соцсетях.

«Интернет-тролли или те мужчины, которые интересуются только мужским футболом, пишут вещи вроде «возвращайся на кухню». Это очень неуважительно.

Мне кажется, что больше людей должны начать смотреть женский футбол, он сильно изменился.

Я считаю, что пытающиеся высмеять женский футбол ничего о нем не знают и не утруждают себя просмотром», – заявила футболистка.

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