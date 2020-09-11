В трансферный комитет «Спартака» могут войти Тедеско и Газизов. Федун одобрил идею («СЭ»)

Стали известны задачи трансферного комитета, который может появиться в «Спартаке».
Одна из основных целей – минимизация влияния агентов, утверждает «Спорт-Экспресс».
Другие задачи – консолидация внутриклубной управленческой структуры и долгосрочное планирование селекции.
В состав комитета могут войти главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, генеральный директор Шамиль Газизов и глава селекционной службы. В дальнейшем планируется, что в комитете будут состоять люди, занимающие эти посты.
Решения комитета будет утверждать владелец клуба Леонид Федун.
Отмечается, что Федун одобрил идею создания трансферного комитета, попросив представить детали. Комитет появится, если бизнесмен утвердит его концепцию.
Сообщалось, что инициатором создания комитета выступила Зарема Салихова, жена владельца «Спартака».