В трансферный комитет «Спартака» могут войти Тедеско и Газизов. Федун одобрил идею («СЭ»)

Стали известны задачи трансферного комитета, который может появиться в .

Одна из основных целей – минимизация влияния агентов, утверждает «Спорт-Экспресс».

Другие задачи – консолидация внутриклубной управленческой структуры и долгосрочное планирование селекции.

В состав комитета могут войти главный тренер «Спартака» , генеральный директор и глава селекционной службы. В дальнейшем планируется, что в комитете будут состоять люди, занимающие эти посты.

Решения комитета будет утверждать владелец клуба .

Отмечается, что Федун одобрил идею создания трансферного комитета, попросив представить детали. Комитет появится, если бизнесмен утвердит его концепцию.

Сообщалось, что инициатором создания комитета выступила Зарема Салихова, жена владельца «Спартака».