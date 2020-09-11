Тер Стеген хочет получать 18 млн евро в год в «Барсе». Только у Месси зарплата больше

и вратарь Марк-Андре тер Стеген продолжают переговоры о продлении контракта.

Немец готов подписать соглашение до 2025 года, но стороны пока не сошлись в вопросе зарплаты.

Изначально 28-летний игрок запрашивал 24 млн евро в год, но снизил требования до 18 млн, сообщает Goal.com.

Мнение руководство «блауграны» по вопросу контракта разделилось: часть руководства считает, что продление соглашения с голкипером – приоритетная задача, другая часть считает, что клуб не может позволить себе такие траты в нынешних условиях.

Тер Стеген уверен, что «Барселона» согласится на его требования. В таком случае он станет самым высокооплачиваемым вратарем в мире и вторым по зарплате игроком команды после форварда Лионеля Месси.

Нынешний контракт тер Стегена истекает в 2022 году.

Тер Стеген выбыл на 3-4 месяца из-за тендинопатии. Она коварна (боль то пропадает, то возвращается), хирургия – метод отчаяния