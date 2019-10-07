КХЛ. «Салават» принимает «Барыс», ЦСКА в гостях у «Магнитки», СКА против московского «Динамо»

В очередной игровой день КХЛ «Салават Юлаев» играет дома с «Барысом», ЦСКА встречается на выезде с «Магниткой», «Авангард» – с «Сочи», а СКА принимает московское «Динамо».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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