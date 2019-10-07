КХЛ. «Салават» принимает «Барыс», ЦСКА в гостях у «Магнитки», СКА против московского «Динамо»

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В очередной игровой день КХЛ «Салават Юлаев» играет дома с «Барысом», ЦСКА встречается на выезде с «Магниткой», «Авангард» – с «Сочи», а СКА принимает московское «Динамо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

Салават Юлаев – Барыс
Дата проведения
12 октября, 14.30, «Уфа-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Металлург Мг – ЦСКА
Дата проведения
12 октября, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

 

Йокерит – Локомотив
Дата проведения
12 октября, 17.30, «Хартвалл Арена»
Онлайн матча Видео

 

Торпедо – Сибирь
Дата проведения
12 октября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

 

Спартак – Куньлунь
Дата проведения
12 октября, 19.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
Онлайн матча Видео

 

СКА – Динамо Москва
Дата проведения
12 октября, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

 

Сочи – Авангард
Дата проведения
12 октября, 19.30, «Большой»
Онлайн матча Видео

 

Витязь – Амур
Дата проведения
12 октября, 19.30, «Ледовый дворец Витязь»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

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