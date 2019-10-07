КХЛ. «Салават» принимает «Барыс», ЦСКА в гостях у «Магнитки», СКА против московского «Динамо»

В очередной игровой день КХЛ «Салават Юлаев» играет дома с «Барысом», ЦСКА встречается на выезде с «Магниткой», «Авангард» – с «Сочи», а СКА принимает московское «Динамо».
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 октября, 14.30, «Уфа-Арена»
- Дата проведения
- 12 октября, 17.00, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 12 октября, 17.30, «Хартвалл Арена»
- Дата проведения
- 12 октября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 12 октября, 19.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
- Дата проведения
- 12 октября, 19.30, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 12 октября, 19.30, «Большой»
- Дата проведения
- 12 октября, 19.30, «Ледовый дворец Витязь»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.