«Ман Сити» потратил 1,036 млрд евро на состав, «Эвертон» – на 10-м месте, «Бавария» – 15-я (CIES Football Observatory)

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) представил свой рейтинг клубов из топ-5 лиг, потративших больше всего на формирование текущего состава.
В топ-15 вошли:
1. «Манчестер Сити» – 1,036 млрд евро;
2. «ПСЖ» – 888 млн евро;
3. «Манчестер Юнайтед» – 844 млн евро;
4. «Барселона» – 826 млн евро;
5. «Челси» – 763 млн евро;
6. «Реал» – 708 млн евро;
7. «Ливерпуль» – 666 млн евро;
8. «Ювентус» – 594 млн евро;
9. «Арсенал» – 590 млн евро;
10. «Эвертон» – 504 млн евро;
11. «Атлетико» – 483 млн евро;
12. «Тоттенхэм» – 479 млн евро;
13. «Наполи» – 467 млн евро;
14. «Интер» – 439 млн евро;
15. «Бавария» – 408 млн евро.