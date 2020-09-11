«Ман Сити» потратил 1,036 млрд евро на состав, «Эвертон» – на 10-м месте, «Бавария» – 15-я (CIES Football Observatory)

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Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) представил свой рейтинг клубов из топ-5 лиг, потративших больше всего на формирование текущего состава.

В топ-15 вошли:

1. «Манчестер Сити» – 1,036 млрд евро;

2. «ПСЖ» – 888 млн евро;

3. «Манчестер Юнайтед» – 844 млн евро;

4. «Барселона» – 826 млн евро;

5. «Челси» – 763 млн евро;

6. «Реал» – 708 млн евро;

7. «Ливерпуль» – 666 млн евро;

8. «Ювентус» – 594 млн евро;

9. «Арсенал» – 590 млн евро;

10. «Эвертон» – 504 млн евро;

11. «Атлетико» – 483 млн евро;

12. «Тоттенхэм» – 479 млн евро;

13. «Наполи» – 467 млн евро;

14. «Интер» – 439 млн евро;

15. «Бавария» – 408 млн евро.

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