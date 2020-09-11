Венгер предложил проводить ЧМ и Евро раз в 2 года и отменить Лигу наций

Бывший главный тренер «Арсенала», глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола предложил упразднить Лигу наций и чаще проводить чемпионаты мира и Европы.

«Нужно избавиться от Лиги наций и проводить турниры, которые всем понятны. Спросите людей на улицах, что такое . Немногие сумеют объяснить.

Нужно проводить как можно меньше турниров. Один чемпионат мира и один чемпионат Европы раз в два года, вероятно, более подходящий вариант для современного мира», – заявил Венгер.

Французского специалиста спросили, не приведет ли частое проведение чемпионата мира к потере ценности турнира.

«Тем, кто так говорит, я всегда отвечаю – восприятие турнира связано не со временем ожидания, а с качеством соревнования. В конце концов, люди смотрят Лигу чемпионов каждый год.

По моему мнению, это был бы большой шаг вперед», – поделился мнением Венгер в интервью Bild.

Ранее Венгер среди прочего предлагал изменить правило офсайда, отменить правило выездного гола в плей-офф еврокубков, вводить мяч ногой после аута на своей половине.

Венгер хочет сделать футбол зрелищнее: предлагает смягчить правило офсайда и разыгрывать ауты ногами