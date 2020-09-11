Карпин о песне жены: «Ух ты, ######. Моя-то и на iTunes уже пролезла🤦🏼‍♂️😅🤣»

Главный тренер отреагировал на выход песни его жены Дарьи.

«Ух ты, ###### 😅😅😅. Моя-то Даша и на iTunes уже пролезла🤦🏼‍♂️😅🤣», – написал тренер в инстаграме.

В комментариях Карпину написали: «Валер, таким темпом скоро с детьми сидеть будешь, а Даша звездой – и на гастроли😉👏🏻». И Валерий ответил: «Во-во 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️. А я на пенсии буду ### пинать👍🏽😜🤣».

Затем последовал такой комментарий: «👍👏🙏 Георгич, не забудь про свою работу ⚽🔴⚪😁». Тренер ответил: «Да толку-то, все равно получим 2🟥 и 6 или 7🟨🤷🏼‍♂️🤦🏼‍♂️».

Также Карпину написали: «Муж получил красную карточку, значит, сидит с дочками, вот теперь можно и попеть 😂😂». Он ответил: «Кто-то же должен работать в семье😝».

В ответ на предложение спеть дуэтом с женой Карпин написал: «Я если только плясать😅».

Трек Дарьи называется «Дождь по глазам».

Дарья, как и Карпин, родом из Нарвы. Ранее она выступала в популярном в Эстонии поп-дуэте Be Free. За восемь лет существования группа записала более 20 песен и дала около 100 концертов, включая выступления в России.