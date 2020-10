Пеле, Марадона, Зидан, Иньеста, Баджо, Платини, Тотти – среди номинантов на звание лучшего атакующего хавбека в истории (France Football)

Французский журнал France Football назвал 20 атакующих полузащитников, из которых выберут лучшего в истории.

В список вошли следующие игроки:

(Италия), (Румыния), (Англия), (Испания), (Аргентина, ), (Франция), (Уругвай), (Венгрия), (Нидерланды), (Аргентина), (Италия), Хуан Альберто Скьяффино (Уругвай), (Бразилия), (Бразилия), (Франция), (Италия), (Венгрия), (Бразилия), (Италия), (Франция).

Издание планирует составить символическую сборную всех времен по схеме 3-4-3. Победителя определит жюри, участвующее в голосовании за «Золотой мяч».

Символическая сборная будет объявлена в декабре.

Ранее France Football представил списки лучших вратарей, центральных, левых и правых защитников, а также центральных полузащитников.

