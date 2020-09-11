«Спартак» оштрафовали на 300 тысяч рублей за несоблюдение антиковидных мер. Стадион не закроют

Тушинский районный суд Москвы вынес решение относительно нарушения «Спартаком» мер борьбы с распространением коронавируса на матче с (1:1).

Московский клуб избежал приостановки деятельности арены на 90 дней. оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что во время проведения на «Открытие Арене» матча, на котором присутствовало более 20 700 болельщиков, были выявлены грубые нарушения мер санитарного режима, из-за чего составили протокол в отношении клуба и генерального директора Шамиля Газизова.

Роспотребнадзор против «Спартака»: выявили занижение посещаемости и подали в суд