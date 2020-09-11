«Спартак» оштрафовали на 300 тысяч рублей за несоблюдение антиковидных мер. Стадион не закроют

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия болельщики Открытие Арена стадионы Спорт-Экспресс коронавирус Футбол

Тушинский районный суд Москвы вынес решение относительно нарушения «Спартаком» мер борьбы с распространением коронавируса на матче с «Зенитом» (1:1).

Московский клуб избежал приостановки деятельности арены на 90 дней. «Спартак» оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что во время проведения на «Открытие Арене» матча, на котором присутствовало более 20 700 болельщиков, были выявлены грубые нарушения мер санитарного режима, из-за чего составили протокол в отношении клуба и генерального директора Шамиля Газизова.

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