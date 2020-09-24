Владимир Зеленский: «Между Украиной и Польшей не может быть ссор, кроме одной: в каких городах провести совместную зимнюю Олимпиаду или ЧМ по футболу»

Теги МОК чемпионат мира Политика Владимир Зеленский Биатлон

Президент Украины Владимир Зеленский провел брифинг с главой Польши Анджеем Дудой и затронул тему совместного проведения чемпионата мира по футболу или зимних Олимпийских игр.

«Мы коснулись и чувствительного для обеих стран вопроса исторической памяти. Мы готовы делать шаги навстречу.

Мы должны помнить, что поссорить наши страны мечтают немало наших недругов. И всем мы можем сказать одно: «Не дождетесь».

Между нашими странами вообще не может быть ссор, кроме одной: в каких городах провести совместные зимние Олимпийские игры или чемпионат мира по футболу», – сказал Зеленский.

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