Лэмпард не отпустил Канте на свадьбу друга, отказав игроку в выходном

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Полузащитник «Челси» Нголо Канте задумывается об уходе из лондонского клуба, сообщает Le Parisien.

По информации источника, француз попросил у главного тренера «синих» Фрэнка Лэмпарда разрешения пропустить один тренировочный день, чтобы посетить свадьбу друга, но англичанин ответил отказом.

Ситуация может сказаться на настрое полузащитника, который считает, что вел себя безупречно с момента перехода в «Челси» в 2016 году. Как предполагают в окружении игрока, Канте может покинуть «Челси» в конце сезона.

Статистику 29-летнего футболиста можно посмотреть здесь.

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