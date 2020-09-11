Лэмпард не отпустил Канте на свадьбу друга, отказав игроку в выходном

Полузащитник задумывается об уходе из лондонского клуба, сообщает Le Parisien.

По информации источника, француз попросил у главного тренера «синих» разрешения пропустить один тренировочный день, чтобы посетить свадьбу друга, но англичанин ответил отказом.

Ситуация может сказаться на настрое полузащитника, который считает, что вел себя безупречно с момента перехода в «Челси» в 2016 году. Как предполагают в окружении игрока, Канте может покинуть «Челси» в конце сезона.

Статистику 29-летнего футболиста можно посмотреть здесь.