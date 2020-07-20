Вильмар Барриос: «Русский – очень сложный. Порой не могу даже произнести некоторые слова»

Полузащитник поделился мнением об игре в России.

О золотом дубле

«Я счастлив, потому что последний раз «Зенит» брал два главных домашних трофея в один сезон 10 лет назад.

И мне, как и любому игроку, мечтающему о титулах и кубках, очень приятно стать частью такой большой победы. Думаю, я внес хороший вклад в этот успех – своей самоотдачей и любовью к тому, что делаю.

Сейчас все мысли о Суперкубке. Впереди серьезный соперник и мы надеемся, что не упустим возможность взять еще одну награду».

О русском языке

«Русский – очень сложный! Я правда стараюсь, каждый день что-то учу, но порой не могу даже произносить некоторые слова. Когда кто-нибудь говорит по-русски быстро, я ничего не понимаю.

Поэтому подтягиваю английский – так проще общаться с партнерами на футбольном поле. И, как видите, взаимопонимание у нас отличное!» – рассказал Барриос в интервью телеканалу DirecTV Sports.

Дзюба – лучший игрок сезона по версии Sports.ru. Азмуна нет даже во второй сборной лиги