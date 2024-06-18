Мостовой о миллиарде для Глушенкова в «Зените»: «Он все делает правильно. Времена, когда играли бесплатно, за эмблему, давно прошли»

Александр Мостовой поддержал Максима Глушенкова, переходящего в «Зенит».

Сообщалось, что полузащитник, покидающий « », в новой команде заработает миллиард рублей.

«Сумму в контракте Глушенкова с « » мы никогда не узнаем. Но почему выигрывает «Зенит»? Иностранцы приезжают за большие суммы.

А Глушенков все делает правильно. Те времена, когда мы играли бесплатно, за эмблему, давно прошли.

А миллиард он заработает или нет, мы не узнаем», – отметил бывший полузащитник сборной России.