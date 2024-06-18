Мостовой о миллиарде для Глушенкова в «Зените»: «Он все делает правильно. Времена, когда играли бесплатно, за эмблему, давно прошли»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Чемпионат.com Максим Глушенков деньги Футбол

Александр Мостовой поддержал Максима Глушенкова, переходящего в «Зенит».

Сообщалось, что полузащитник, покидающий «Локомотив», в новой команде заработает миллиард рублей.

«Сумму в контракте Глушенкова с «Зенитом» мы никогда не узнаем. Но почему выигрывает «Зенит»? Иностранцы приезжают за большие суммы.

А Глушенков все делает правильно. Те времена, когда мы играли бесплатно, за эмблему, давно прошли.

А миллиард он заработает или нет, мы не узнаем», – отметил бывший полузащитник сборной России.

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35 комментариев
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Ответ Старый Сухи
Тут годами работаешь, работаешь, пытаешься что-то накопить и отложить. А потом читаешь такую статью и понимаешь, что как был нищебродом так им и останешся по сравнению с зарплатми далеко не самых топовых футболеров.
Так чтобы стать даже не самым топовым футболером, нужно с детства заниматься самым популярным и конкурентном спортом в сто сорока пяти миллионной стране, а потом попасть штук в 200 лучших (это чтобы в РПЛ играть). А чтобы как Глушенков - в 20 лучших. Люди входящие в 20 лучших в своей профессии, солидно зарабатывают в любой области.
+53
-7
+46
Тут годами работаешь, работаешь, пытаешься что-то накопить и отложить. А потом читаешь такую статью и понимаешь, что как был нищебродом так им и останешся по сравнению с зарплатми далеко не самых топовых футболеров.
+40
-4
+36
Ответ Amalfitano
Уже давно стало понятно, что Мост на мили. И все его разговоры это разговоры не про футбол, а про деньги и славу. Только вот сам он ничего не делает для того чтобы найти работу. Всем своим видом говорит, что его должны прийти и сильно попросить. А он подумает.
Мель, мелко. Дарю.
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0
+21
Сколько там Зобнин уже заработал в миллиардах рублей, есть инсайд?
+13
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+10
Ответ theDoctor
Так чтобы стать даже не самым топовым футболером, нужно с детства заниматься самым популярным и конкурентном спортом в сто сорока пяти миллионной стране, а потом попасть штук в 200 лучших (это чтобы в РПЛ играть). А чтобы как Глушенков - в 20 лучших. Люди входящие в 20 лучших в своей профессии, солидно зарабатывают в любой области.
Справедливости ради, столько - не в любой.
Скорее почти нигде.
+12
-2
+10
Ответ Михаил Конюхов_1116123872
Комментарий скрыт
Тебя в пятерочке на кассе развели и ты промолчал
+13
-5
+8
Вообще Глушенков за год будет получать меньше, чем Зобнин.
+7
-1
+6
Зная тебя, крохобора, а эмблему ты уж точно не играл бы. Да и по сравнению с простым народом, вы небожителями были.
+3
0
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Времена когда играли просто так, за эмблему ,давно прошли ,как и времена когда тренировали только те кто умел чеканить и играл в футбол
+4
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+3
Ответ theDoctor
Так чтобы стать даже не самым топовым футболером, нужно с детства заниматься самым популярным и конкурентном спортом в сто сорока пяти миллионной стране, а потом попасть штук в 200 лучших (это чтобы в РПЛ играть). А чтобы как Глушенков - в 20 лучших. Люди входящие в 20 лучших в своей профессии, солидно зарабатывают в любой области.
Да ладно врать и ныть,наш Великий Кормчий только сегодня в Якутске заявил,что основная часть населения в России в год 2.4 млн получает,т.е. по 200тыр в месяц.
Уж он то врать не будет!
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Александр, а что случилось? Вместо водки купили адекватность?
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Это видимо какой то мем "Глушенков и миллиард". Мем "Сафонов сильнее Доннаруммы" уже видимо устарел.
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Когда писали суммы в евро все были спокойны. А теперь в рублях и все стали в шоке. Хотя каждый новый год народ покупает билеты сто лохов в надежде выиграть этот ярд. И некто их не хаит. Ведутся на эту тему. А то что РЖД повышает тарифы. На Лукойле и Татнефте бензин дорожает это тоже не кто не видит. А кредиты и ипотеки что задаром раздают? В своих глазах брёвна найдите бедные и несчастные!
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Ответ theDoctor
Так чтобы стать даже не самым топовым футболером, нужно с детства заниматься самым популярным и конкурентном спортом в сто сорока пяти миллионной стране, а потом попасть штук в 200 лучших (это чтобы в РПЛ играть). А чтобы как Глушенков - в 20 лучших. Люди входящие в 20 лучших в своей профессии, солидно зарабатывают в любой области.
Адекватно, никогда не понимал возмущающихся людей. Это как дорасти до уровня топ-менеджеров, мало точно не будешь зарабатывать
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Ответ Мукунку хороший
А весь зенит только за миллиарды.. причем наши.. хотя многие этот клуб на дух не переносят)
зачем вы даете Зениту миллиарды?
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Мостовой говорит ерунду. Никогда,ни в СССР и после футболисты не играли за эмблему. Футболисты были богемой,им давали квартиры хорошие,в Спартаке зарплата доходила до 700 рублей,это три зарплаты инженера. А потом вообще хорошие времена настали. Глушенков все правильно делает, а Зенит все неправильно. Взвинчивает цены,а Газпром в убытках,акции упали в цене.Что за пир во время чумы?
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Когда играли за эмблему ты еще не родился!!
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Удивительно, как пророчат Глушенкову лавку, только вчера почти хвалили!
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Глушенков в экстренном порядке записался на курсы португальского языка. Чтобы хоть иногда играть в народной команде
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Уже давно стало понятно, что Мост на мили. И все его разговоры это разговоры не про футбол, а про деньги и славу. Только вот сам он ничего не делает для того чтобы найти работу. Всем своим видом говорит, что его должны прийти и сильно попросить. А он подумает.
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Правильно Саша говоришь, бери мяч и иди чеканить на Ленинградку голым!!!! Уверен заработаешь!!!!
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Ответ Михаил Конюхов_1116123872
Комментарий скрыт
Нормально Кокаино-Бромантановый клуб развели, когда втридорога, за 1.5 млрд., всучили ему Великого и Ужасного МегаФорварда Манфреда «Ноль голов ноль передач» Угальде. Вот уж развели - так развели.
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таких времен в нашем ногомяче никогда не было 😂😂😂😂😂
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Можно подумать что в Локомотиве он бесплатно играл)))

А потом Мостовой удивляется, что его не берет никто, так он же тупой просто)))
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И почему миллиард, а не триллион?
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Ответ theDoctor
Так чтобы стать даже не самым топовым футболером, нужно с детства заниматься самым популярным и конкурентном спортом в сто сорока пяти миллионной стране, а потом попасть штук в 200 лучших (это чтобы в РПЛ играть). А чтобы как Глушенков - в 20 лучших. Люди входящие в 20 лучших в своей профессии, солидно зарабатывают в любой области.
Не совсем так. По Глушенкову вопросов нет, парень похож на футболиста, но в РПЛ много ребят которые не умеют играть. Они никакие не лучшие, даже близко. Решают связи, нужные люди. Почти всегда игроки в интервью говорят что они много ездили по просмотрам, их не брали и только с пятой или с десятой попытки ими заинтересовались. Большинство игроков РПЛ просто везунчики.
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Ответ Старый Сухи
Тут годами работаешь, работаешь, пытаешься что-то накопить и отложить. А потом читаешь такую статью и понимаешь, что как был нищебродом так им и останешся по сравнению с зарплатми далеко не самых топовых футболеров.
А какая у вас работа, стаж и образование?
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