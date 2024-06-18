Мостовой о миллиарде для Глушенкова в «Зените»: «Он все делает правильно. Времена, когда играли бесплатно, за эмблему, давно прошли»
Александр Мостовой поддержал Максима Глушенкова, переходящего в «Зенит».
Сообщалось, что полузащитник, покидающий «Локомотив», в новой команде заработает миллиард рублей.
«Сумму в контракте Глушенкова с «Зенитом» мы никогда не узнаем. Но почему выигрывает «Зенит»? Иностранцы приезжают за большие суммы.
А Глушенков все делает правильно. Те времена, когда мы играли бесплатно, за эмблему, давно прошли.
А миллиард он заработает или нет, мы не узнаем», – отметил бывший полузащитник сборной России.
Скорее почти нигде.
Уж он то врать не будет!
А потом Мостовой удивляется, что его не берет никто, так он же тупой просто)))