Александр Филин: «В Европе приходишь в ресторан и видишь обшарпанную мебель и меню, которое было актуально в Москве 7 лет назад. В России лучший в мире сервис»
Александр Филин недоволен уровнем сервиса в Европе.
– Население Эйпена всего 18 тысяч человек. Как не умереть со скуки после огромной Москвы?
– Совсем рядом Германия, Франция и Голландия – есть куда съездить и что посмотреть. Так что в целом не скучно. Но чего и правда не хватает, так это сервиса. За год жизни в Европе я понял, что в России лучший в мире сервис. А тут как будто все лет на 10 отстает.
– Объясни.
– Самый простой пример – рестораны. В России в этой сфере жесткая конкуренция, поэтому рестораторы вынуждены соответствовать трендам – регулярно обновлять меню, интерьер и стиль заведения.
В Европе же совсем не так. Приходишь в ресторан и видишь обшарпанную мебель и меню, которое было актуально в Москве где-то 7 лет назад. Плюс официанты не такие вежливые, не пытаются сделать все красиво, чтобы ты оставил им чаевые, – сказал защитник «Эйпена».
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> Вам всё принять сложно, что Россия великая страна и она может быть первой во многих рейтингах
Петрович, в этих двух тезисах тебя ничего не смущает?
Этому человеку можно верить.