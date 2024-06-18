Александр Филин: «В Европе приходишь в ресторан и видишь обшарпанную мебель и меню, которое было актуально в Москве 7 лет назад. В России лучший в мире сервис»

Александр Филин недоволен уровнем сервиса в Европе.

– Население Эйпена всего 18 тысяч человек. Как не умереть со скуки после огромной Москвы?

– Совсем рядом Германия, Франция и Голландия – есть куда съездить и что посмотреть. Так что в целом не скучно. Но чего и правда не хватает, так это сервиса. За год жизни в Европе я понял, что в России лучший в мире сервис. А тут как будто все лет на 10 отстает.

– Объясни.

– Самый простой пример – рестораны. В России в этой сфере жесткая конкуренция, поэтому рестораторы вынуждены соответствовать трендам – регулярно обновлять меню, интерьер и стиль заведения.

В Европе же совсем не так. Приходишь в ресторан и видишь обшарпанную мебель и меню, которое было актуально в Москве где-то 7 лет назад. Плюс официанты не такие вежливые, не пытаются сделать все красиво, чтобы ты оставил им чаевые, – сказал защитник «Эйпена».

Александр Филин: «Все европейцы вальяжные, ленивые. У нас люди впахивают, как лошади, а они больше ценят личный комфорт. После переезда я стал еще большим патриотом России»

«У нас играл серб – ярый фанат Путина! Говорил: «Вот это настоящий президент, он против ЛГБТ*». Защитник «Эйпена» Филин о партнерах