Александр Филин: «В Европе приходишь в ресторан и видишь обшарпанную мебель и меню, которое было актуально в Москве 7 лет назад. В России лучший в мире сервис»

Теги высшая лига Бельгия Эйпен Александр Филин Футбол

Александр Филин недоволен уровнем сервиса в Европе.

– Население Эйпена всего 18 тысяч человек. Как не умереть со скуки после огромной Москвы?

– Совсем рядом Германия, Франция и Голландия – есть куда съездить и что посмотреть. Так что в целом не скучно. Но чего и правда не хватает, так это сервиса. За год жизни в Европе я понял, что в России лучший в мире сервис. А тут как будто все лет на 10 отстает.

– Объясни.

– Самый простой пример – рестораны. В России в этой сфере жесткая конкуренция, поэтому рестораторы вынуждены соответствовать трендам – регулярно обновлять меню, интерьер и стиль заведения.

В Европе же совсем не так. Приходишь в ресторан и видишь обшарпанную мебель и меню, которое было актуально в Москве где-то 7 лет назад. Плюс официанты не такие вежливые, не пытаются сделать все красиво, чтобы ты оставил им чаевые, – сказал защитник «Эйпена». 

Александр Филин: «Все европейцы вальяжные, ленивые. У нас люди впахивают, как лошади, а они больше ценят личный комфорт. После переезда я стал еще большим патриотом России»

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89 комментариев
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Сейчас бы еще сравнивать Москву с деревнями на 18к людей 💆🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
+79
-21
+58
Да все понятно - обшарпанная мебель, старое вино, сыр с плесенью, машина без крыши ..,
+59
-10
+49
Да все так,богатые у нас богаче а бедные беднее
+42
-5
+37
Ответ atomio
Сейчас бы еще сравнивать Москву с деревнями на 18к людей 💆🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
Фразу про Францию, Германию и Голландию под боком конечно пропускаем
+29
-12
+17
Ответ sp.msk.86
полно сравнений Москвы со столицами других городов, открывайте ютуб и интервью с переехавшими обратно и с пожившими в Канаде, США, Германии и так далее поизучайте. Вам всё принять сложно, что Россия великая страна и она может быть первой во многих рейтингах, много цивилизаций на земле с тысячелетней историей?
> полно сравнений Москвы со столицами других городов
> Вам всё принять сложно, что Россия великая страна и она может быть первой во многих рейтингах

Петрович, в этих двух тезисах тебя ничего не смущает?
+13
-4
+9
Ответ sp.msk.86
полно сравнений Москвы со столицами других городов, открывайте ютуб и интервью с переехавшими обратно и с пожившими в Канаде, США, Германии и так далее поизучайте. Вам всё принять сложно, что Россия великая страна и она может быть первой во многих рейтингах, много цивилизаций на земле с тысячелетней историей?
Москва это не вся Россия
+9
0
+9
А что такое ресторан?
+5
0
+5
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Отжать нефтегазовый бизнес это талант? Вливать него бюджетные триллионы при первой же нестабильности вместо смены менеджмента наверное тоже от бизнесовой гениальности?😂
+5
0
+5
Ответ Wiley Fox
Ну что за идиот? Если ему не хватает денег на топ-рестораны с мишленовскими звёздами и он идёт в общепит, то это не значит, что в России рестораны лучше Есть ещё вариант, что он винтажную мебель, за которой сидел, допустим, Вольтер, принимает за обшарпанный интерьер По факту среди наших футболистов умных нет давно. А кто это я вообще не знаю
в том то и дело,что ты не знаешь кто это,но уже расписал что он хотел,знает,что видел или якобы не видел и чётко по "факту" дал ему оценку,что скорее говорит о тебе,а не о нём
+10
-6
+4
Ответ Wiley Fox
Ну что за идиот? Если ему не хватает денег на топ-рестораны с мишленовскими звёздами и он идёт в общепит, то это не значит, что в России рестораны лучше Есть ещё вариант, что он винтажную мебель, за которой сидел, допустим, Вольтер, принимает за обшарпанный интерьер По факту среди наших футболистов умных нет давно. А кто это я вообще не знаю
Не отвлекайтесь на всякую ерунду, а то у вас пельмени выкипят.
+5
-1
+4
Ну в Москве действительно сервис по сравнению с остальной Россией небо и земля! Москва очень развитый мегаполис , кто бывал в мире тот явно заметит
+6
-2
+4
Жесть какая чушь
+15
-12
+3
1 пас за два года - серьёзное достижение.
Этому человеку можно верить.
+4
-1
+3
Ответ Гвискар
Да все так,богатые у нас богаче а бедные беднее
Гениальная фраза, которая описывает всё
+6
-3
+3
а есть данные по рейтингам Мишлен , ну хотя бы до 22 года ? было бы любопытно сравнить кол-во рейтинговых ресторанов на население
+3
0
+3
Неужели его страдальца такого даже условные Химки не вернёт не спасёт?
+5
-3
+2
Ответ Пацанчик реальный
Ну в каком-то смысле он действительно прав!
Если только в каком-то. Где Европа отстала, так это в сфере эквайринга. Там до сих пор часто только налик. Но и мы отстали от Азии в этой области.
+2
0
+2
И сколько людей там могут в рестораны сходить, и сколько здесь? В Испании к примеру, все тусуются в кафе по выходным. У них не принято собираться на квартирах. А у нас человек со средней зп ещё подумает, отмечать др в кафе или дома всех собрать.
+5
-3
+2
Ответ Chernoy
И сколько людей там могут в рестораны сходить, и сколько здесь? В Испании к примеру, все тусуются в кафе по выходным. У них не принято собираться на квартирах. А у нас человек со средней зп ещё подумает, отмечать др в кафе или дома всех собрать.
Откуда минусы, все логично
+2
-1
+1
Ответ Moffo
Старые песни о лучшем в мире интернете, банкинге и ресторанах. На закрытом железным занавесом рынке всегда будет хуже и дороже. И продукты, и технологии, и сервис. Так работает экономика.
Экономика России изолирована же, ага, вот-вот развалимся
+2
-1
+1
Ответ Wiley Fox
Ну что за идиот? Если ему не хватает денег на топ-рестораны с мишленовскими звёздами и он идёт в общепит, то это не значит, что в России рестораны лучше Есть ещё вариант, что он винтажную мебель, за которой сидел, допустим, Вольтер, принимает за обшарпанный интерьер По факту среди наших футболистов умных нет давно. А кто это я вообще не знаю
Именно, про США тоже так говорят, но стоит зайти поесть в место с чеком выше среднего, так везде все хорошо, но некоторые любят сравнить обычные лайнеры с дорогими ресторанами Москвы
+2
-1
+1
Сравнить Москву с Эйпеном - это примерно как Козельск с Лондоном
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Ну в каком-то смысле он действительно прав!
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вот кто-то выпал из гнезда)
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Кто это такой вообще? И зачем его бред комментировать?
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Ответ bel01
Объездил почти весь мир, больше 100 стран. Москва - в десятке прекраснейших на сегодня городов мира.
А остальная Россия где ?
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Ответ Лучший аналитик спорта в рунете
а есть данные по рейтингам Мишлен , ну хотя бы до 22 года ? было бы любопытно сравнить кол-во рейтинговых ресторанов на население
Поищи. Потом нам расскажешь
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Ответ petgusev917@gmail.com
Кто это такой вообще? И зачем его бред комментировать?
Вот и ступай мимо
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Ответ Sweeet
Ну и тренд положительный
От слова положить.
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Ответ Sarumian
А остальная Россия где ?
И в остальной все неплохо. Живу в Красноярске, в плане удобства для жизни город один из лучших в мире.
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