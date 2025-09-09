3

Расписание Lombardia Trophy. Там выступят Малинин, Сяо Хим Фа, Кагияма и Лью

С 12 по 14 сентября пройдет турнир по фигурному катанию Lombardia Trophy.

ISU Challenger

Lombardia Trophy

Бергамо, Италия

12 сентября, пятница

Пары, короткая программа

13.15

Женщины, короткая программа

14.30

Мужчины, короткая программа

18.45

13 сентября, суббота

Танцы на льду, ритм-танец

13.40

Женщины, произвольная программа

16.20

14 сентября, воскресенье

Пары, произвольная программа

13.10

Мужчины, произвольная программа

14.50

Танцы на льду, произвольный танец

18.10

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Фавориты

Мужчины: Адам Сяо Хим Фа (Франция), Николай Мемола (Италия), Маттео Риццо (Италия), Юма Кагияма (Япония), Као Миура (Япония), Шун Сато (Япония), Илья Малинин (США).

Женщины: Лара Наки Гутманн (Италия), Рино Мацуике (Япония), Ами Накаи (Япония), Рион Сумийоши (Япония), Екатерина Куракова (Польша), Сара Эверхардт (США), Алиса Лью (США).

Пары: Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия), Сара Конти – Никколо Мачии (Италия).

Танцы на льду: Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия), Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция), Ева Пэйт – Логан Бай (США).

Полный список участников – здесь.

