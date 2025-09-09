Расписание Lombardia Trophy. Там выступят Малинин, Сяо Хим Фа, Кагияма и Лью
ISU Challenger
Lombardia Trophy
Бергамо, Италия
12 сентября, пятница
Пары, короткая программа
13.15
Женщины, короткая программа
14.30
Мужчины, короткая программа
18.45
13 сентября, суббота
Танцы на льду, ритм-танец
13.40
Женщины, произвольная программа
16.20
14 сентября, воскресенье
Пары, произвольная программа
13.10
Мужчины, произвольная программа
14.50
Танцы на льду, произвольный танец
18.10
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
Фавориты
Мужчины: Адам Сяо Хим Фа (Франция), Николай Мемола (Италия), Маттео Риццо (Италия), Юма Кагияма (Япония), Као Миура (Япония), Шун Сато (Япония), Илья Малинин (США).
Женщины: Лара Наки Гутманн (Италия), Рино Мацуике (Япония), Ами Накаи (Япония), Рион Сумийоши (Япония), Екатерина Куракова (Польша), Сара Эверхардт (США), Алиса Лью (США).
Пары: Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия), Сара Конти – Никколо Мачии (Италия).
Танцы на льду: Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия), Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция), Ева Пэйт – Логан Бай (США).
Полный список участников – здесь.