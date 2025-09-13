0

Lombardia Trophy. Малинин, Кагияма, Сяо Хим Фа, Миура, Мемола, Риццо выступят с произвольными программами

Малинин, Кагияма, Сяо Хим Фа покажут произвольные программы на Lombardia Trophy.

ISU Challenger

Lombardia Trophy

Бергамо, Италия

Произвольная программа

Начало – 14:40 по московскому времени (14 сентября).

Первая разминка

1. Филип Каймакчиев (Болгария)

2. Тобиа Оллерер (Австрия)

3. Макар Сунцев (Финляндия)

4. Иван Шмуратко (Украина)

5. Корентен Спинар (Франция)

Вторая разминка

6. Кирилл Марсак (Украина)

7. Андреас Нордебак (Швеция)

8. Максим Наумов (США)

9. Шун Сато (Япония)

10. Люк Экономидес (Франция)

Третья разминка

11. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

12. Маттео Риццо (Италия)

13. Николай Мемола (Италия)

14. Као Миура (Япония)

15. Юма Кагияма (Япония)

16. Илья Малинин (США)

После короткой программы

1. Илья Малинин (США) – 108,87

2. Юма Кагияма (Япония) – 95,44

3. Као Миура (Япония) – 92,76

4. Николай Мемола (Италия) – 88,15

5. Маттео Риццо (Италия) – 86,60

6. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 86,06

7. Люк Экономидес (Франция) – 79,82

8. Шун Сато (Япония) – 78,06

9. Максим Наумов (США) – 76,71

10. Андреас Нордебак (Швеция) – 75,45

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoISU Challenger
Lombardia Trophy
результаты
мужское катание
logoсборная Украины
Шун Сато
logoсборная Финляндии
logoИван Шмуратко
сборная Австрии
logoсборная Италии по фигурному катанию
Люк Экономидес
Маттео Риццо
Максим Наумов
logoсборная Швеции
сборная Болгарии
logoсборная Франции
Кирилл Марсак
Юма Кагияма
logoсборная США
Као Миура
Николай Мемола
Адам Сяо Хим Фа
Андреас Нордебак
logoсборная Японии
Макар Сунцев
logoИлья Малинин
