Lombardia Trophy. Малинин, Кагияма, Сяо Хим Фа, Миура, Мемола, Риццо выступят с произвольными программами
ISU Challenger
Lombardia Trophy
Бергамо, Италия
Произвольная программа
Начало – 14:40 по московскому времени (14 сентября).
Первая разминка
1. Филип Каймакчиев (Болгария)
2. Тобиа Оллерер (Австрия)
3. Макар Сунцев (Финляндия)
4. Иван Шмуратко (Украина)
5. Корентен Спинар (Франция)
Вторая разминка
6. Кирилл Марсак (Украина)
7. Андреас Нордебак (Швеция)
8. Максим Наумов (США)
9. Шун Сато (Япония)
10. Люк Экономидес (Франция)
Третья разминка
11. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
12. Маттео Риццо (Италия)
13. Николай Мемола (Италия)
14. Као Миура (Япония)
15. Юма Кагияма (Япония)
16. Илья Малинин (США)
После короткой программы
1. Илья Малинин (США) – 108,87
2. Юма Кагияма (Япония) – 95,44
3. Као Миура (Япония) – 92,76
4. Николай Мемола (Италия) – 88,15
5. Маттео Риццо (Италия) – 86,60
6. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 86,06
7. Люк Экономидес (Франция) – 79,82
8. Шун Сато (Япония) – 78,06
9. Максим Наумов (США) – 76,71
10. Андреас Нордебак (Швеция) – 75,45