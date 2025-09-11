Lombardia Trophy. Гиларди и Амброзини, Конти и Мачии, Голиченко и Даренский выступят с короткими программами
12 сентября спортивные пары выступят с короткими программами на Lombardia Trophy.
ISU Challenger
Бергамо, Италия
Пары, короткая программа
Начало – 13:15 по московскому времени (12 сентября)
Первая разминка
1. Юлия Маудер – Йоханнес Уилкинсон (ЮАР)
2. Юлия Сильвия Гуннарсдоттир – Мануэль Пьяцца (Исландия)
3. Анна Валези – Мартин Бидар (Чехия)
Вторая разминка
4. София Голиченко – Артем Даренский (Украина)
5. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия)
6. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
7. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
