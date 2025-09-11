0

Lombardia Trophy. Гиларди и Амброзини, Конти и Мачии, Голиченко и Даренский выступят с короткими программами

12 сентября спортивные пары выступят с короткими программами на Lombardia Trophy.

ISU Challenger

Lombardia Trophy

Бергамо, Италия

Пары, короткая программа

Начало – 13:15 по московскому времени (12 сентября)

Первая разминка

1. Юлия Маудер – Йоханнес Уилкинсон (ЮАР)

2. Юлия Сильвия Гуннарсдоттир – Мануэль Пьяцца (Исландия)

3. Анна Валези – Мартин Бидар (Чехия)

Вторая разминка

4. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) 

5. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия)

6. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)

7. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

Расписание Lombardia Trophy. Там выступят Малинин, Сяо Хим Фа, Кагияма и Лью

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
