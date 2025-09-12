Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек, Лагуж и Каффа, Дюпайяж и Набе, Казакова и Касинский выступят с ритм-танцами
Фигуристы выйдут на лед 13 сентября.
ISU Challenger
Бергамо, Италия
Танцы на льду, ритм-танец
Начало – 13.40 по московскому времени.
Первая разминка
1. Хариз Маттей – Макс Либерс (Германия)
2. Мария Казакова – Владислав Касинский (Грузия)
3. Луиза Борде – Мартин Шарден (Франция)
4. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)
5. Зофья Гжегожевска – Олег Муратов (Польша)
Вторая разминка
6. Ева Пэйт – Логан Бай (США)
7. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)
8. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)
9. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция)
Третья разминка
10. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция)
11. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина)
12. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (США)
13. Джулия Изабелла Паолино – Андреа Туба (Италия)
14. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия)
