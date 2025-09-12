0

Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек, Лагуж и Каффа, Дюпайяж и Набе, Казакова и Касинский выступят с ритм-танцами

Танцевальные дуэты представят ритм-танцы на турнире Lombardia Trophy.

Фигуристы выйдут на лед 13 сентября.

ISU Challenger

Lombardia Trophy

Бергамо, Италия

Танцы на льду, ритм-танец

Начало – 13.40 по московскому времени.

Первая разминка

1. Хариз Маттей – Макс Либерс (Германия)

2. Мария Казакова – Владислав Касинский (Грузия)

3. Луиза Борде – Мартин Шарден (Франция)

4. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)

5. Зофья Гжегожевска – Олег Муратов (Польша)

Вторая разминка

6. Ева Пэйт – Логан Бай (США)

7. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)

8. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)

9. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция)

Третья разминка

10. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция)

11. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина)

12. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (США)

13. Джулия Изабелла Паолино – Андреа Туба (Италия)

14. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия)

Расписание Lombardia Trophy. Там выступят Малинин, Сяо Хим Фа, Кагияма и Лью

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Виктория Манни
танцы на льду
Карло Ретлисбергер
Мария Игнатьева
Зои Ларсон
Ева Пэйт
Джулия Изабелла Паолино
Мария Пинчук
Катержина Мразкова
Катарина Вольфкостин
результаты
Андреа Туба
Никита Погорелов
logoсборная Франции
Андрей Капран
logoсборная Италии по фигурному катанию
Олег Муратов
logoсборная Украины
Даниил Семко
Димитри Царевски
Логан Бай
Мари Дюпайяж
logoсборная Чехии
Тома Набе
сборная Грузии
Мария Казакова
Lombardia Trophy
Даниэль Мразек
