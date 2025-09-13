Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек, Пэйт и Бай, Вольфкостин и Царевски покажут произвольные танцы
ISU Challenger
Lombardia Trophy
Бергамо, Италия
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 17:40 по московскому времени.
Первая разминка
1. Зофья Гжегожевская – Олег Муратов (Польша)
2. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)
3. Луиза Борде – Мартен Шарден (Франция)
4. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина)
Вторая разминка
5. Мария Казакова – Владислав Касинский (Грузия)
6. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция)
7. Джулия Изабелла Паолино – Андреа Туба (Италия)
8. Хариз Маттей – Макс Либерс (Германия)
9. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия)
Третья разминка
10. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)
11. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция)
12. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (США)
13. Ева Пэйт – Логан Бай (США)
14. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)
После ритм-танца
1. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 74,66
2. Ева Пэйт – Логан Бай (США) – 74,27
3. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (США) – 69,73
4. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция) – 66,14
5. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 65,02
6. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия) – 62,33
7. Хариз Маттей – Макс Либерс (Германия) – 60,82
8. Джулия Изабелла Паолино – Андреа Туба (Италия) – 58,73
9. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция) – 58,45
10. Мария Казакова – Владислав Касинский (Грузия) – 56,73