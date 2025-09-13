0

Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек, Пэйт и Бай, Вольфкостин и Царевски покажут произвольные танцы

14 сентября танцевальные дуэты разыграют медали на Lombardia Trophy.

ISU Challenger

Lombardia Trophy

Бергамо, Италия

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 17:40 по московскому времени.

Первая разминка

1. Зофья Гжегожевская – Олег Муратов (Польша)

2. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)

3. Луиза Борде – Мартен Шарден (Франция)

4. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина)

Вторая разминка

5. Мария Казакова – Владислав Касинский (Грузия)

6. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция)

7. Джулия Изабелла Паолино – Андреа Туба (Италия)

8. Хариз Маттей – Макс Либерс (Германия)

9. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия)

Третья разминка

10. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)

11. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция)

12. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (США)

13. Ева Пэйт – Логан Бай (США)

14. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)

После ритм-танца

1. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 74,66

2. Ева Пэйт – Логан Бай (США) – 74,27

3. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (США) – 69,73

4. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция) – 66,14

5. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 65,02

6. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия) – 62,33

7. Хариз Маттей – Макс Либерс (Германия) – 60,82

8. Джулия Изабелла Паолино – Андреа Туба (Италия) – 58,73

9. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция) – 58,45

10. Мария Казакова – Владислав Касинский (Грузия) – 56,73

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoISU Challenger
результаты
Lombardia Trophy
танцы на льду
Никита Погорелов
сборная Польши
сборная Грузии
Мария Казакова
logoсборная Германии
Карло Ретлисбергер
Димитри Царевски
Виктория Манни
Олег Муратов
Арно Каффа
Джулия Изабелла Паолино
Катарина Вольфкостин
Андрей Капран
logoсборная Чехии
logoсборная Венгрии
Мари Дюпайяж
logoсборная Франции
logoсборная Италии по фигурному катанию
Андреа Туба
Мария Пинчук
Мария Игнатьева
Даниэль Мразек
Зои Ларсон
Катержина Мразкова
Даниил Семко
Ева Пэйт
logoсборная Украины
logoсборная США
Наташа Лагуж
Мартен Шардан
Логан Бай
Тома Набе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек выиграли ритм-танец, Пэйт и Бай – 2-е, Вольфкостин и Царевски – 3-и
3сегодня, 12:45
Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер победили в танцах на льду, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 2-е, Хомик и Бюлоу – 3-и
5 сентября, 20:40
Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер выиграли ритм-танец, Сольдати и Тальябу – 2-е, Стаперт и Коротков – 3-и
14 сентября, 18:24
Главные новости
Lombardia Trophy. Малинин, Кагияма, Сяо Хим Фа, Миура, Мемола, Риццо выступят с произвольными программами
56 минут назад
Загитова о шоу Медведевой: «Моего выступления могло не быть, немного потянула спину. Долго ли готовился номер? Два дня»
14сегодня, 18:20
Шоу «Евгения Медведева и друзья». Загитова, Трусова, Туктамышева, Ягудин, Кондратюк, Бойкова и Козловский вышли на лед дискотеки нулевых
19сегодня, 18:03
Мемориал Рабер. Сарновский лидирует после короткой программы на взрослом турнире, Карартынян – среди КМС, Артем Федотов – 2-й
11сегодня, 16:53
Lombardia Trophy. Сумийоши победила, Накаи – 2-я, Эверхардт – 3-я, Лью – 4-я
139сегодня, 16:43
Александра Трусова выступила на льду впервые после родов
47сегодня, 16:11Видео
Первенство Московской области. Рубцова выиграла короткую программу, Лезина лидирует среди юниорок, Костылева – 2-я
131сегодня, 15:51
Мама Костылевой об образе фигуристки в короткой программе: «Не хотели повторять костюмы Леди Гаги, но взяли ее стиль и адаптировали под красотку Леночку»
75сегодня, 15:39Фото
Аделина Сотникова: «Попробовала бы себя как актриса. Были предложения о съемках, но, к сожалению, проект не воплотился»
3сегодня, 14:56
Анна Щербакова: «Когда был неудачный период, родители предлагали найти спортивного психолога. Я восприняла это с обидой и отказалась наотрез»
34сегодня, 14:43
Ко всем новостям
Последние новости
Lombardia Trophy. Конти и Мачии, Гиларди и Амброзини, Валези и Бидар представят произвольные программы
сегодня, 18:30
Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек выиграли ритм-танец, Пэйт и Бай – 2-е, Вольфкостин и Царевски – 3-и
3сегодня, 12:45
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
1сегодня, 07:20
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Джармок и Витковски – 3-и
вчера, 09:03
Медведева об отношениях: «В нашей паре не я одна такая занятая. Возможно, времени на личную жизнь не так много, но главное – взаимопонимание»
3711 сентября, 20:10
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин лидируют после ритм-танца, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
11 сентября, 14:58
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Го Жуй и Чжан Ивэнь – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
10 сентября, 10:23
Костомаров о футболистах: «Мировых звезд я еще знаю, а у нас игроки так часто меняются. Действительно запоминающийся – Акинфеев»
29 сентября, 09:48
Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер победили в танцах на льду, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 2-е, Хомик и Бюлоу – 3-и
5 сентября, 20:40
Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер выиграли ритм-танец, Сольдати и Тальябу – 2-е, Стаперт и Коротков – 3-и
14 сентября, 18:24