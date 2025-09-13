Lombardia Trophy. Конти и Мачии, Гиларди и Амброзини, Валези и Бидар представят произвольные программы
ISU Challenger
Lombardia Trophy
Бергамо, Италия
Пары
Произвольная программа
Начало – 13:10 по московскому времени.
Первая разминка
1. Юлия Маудер – Йоханнес Уилкинсон (ЮАР)
2. София Голиченко – Артем Даренский (Украина)
3. Юлия Сильвия Гуннарсдоттир – Мануэль Пьяцца (Исландия)
Вторая разминка
4. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия)
5. Анна Валези – Мартин Бидар (Чехия)
6. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
7. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
После короткой программы
1. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 78,55
2. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 65,67
3. Анна Валези – Мартин Бидар (Чехия) – 58,10
4. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) – 54,87
5. Юлия Сильвия Гуннарсдоттир – Мануэль Пьяцца (Исландия) – 53,21
6. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 44,88
7. Юлия Маудер – Йоханнес Уилкинсон (ЮАР) – 43,58