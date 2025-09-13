0

Lombardia Trophy. Конти и Мачии, Гиларди и Амброзини, Валези и Бидар представят произвольные программы

14 сентября спортивные пары разыграют медали на Lombardia Trophy.

ISU Challenger

Lombardia Trophy

Бергамо, Италия

Пары

Произвольная программа

Начало – 13:10 по московскому времени.

Первая разминка

1. Юлия Маудер – Йоханнес Уилкинсон (ЮАР)

2. София Голиченко – Артем Даренский (Украина)

3. Юлия Сильвия Гуннарсдоттир – Мануэль Пьяцца (Исландия)

Вторая разминка

4. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия)

5. Анна Валези – Мартин Бидар (Чехия)

6. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)

7. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

После короткой программы

1. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 78,55

2. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 65,67

3. Анна Валези – Мартин Бидар (Чехия) – 58,10

4. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) – 54,87

5. Юлия Сильвия Гуннарсдоттир – Мануэль Пьяцца (Исландия) – 53,21

6. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 44,88

7. Юлия Маудер – Йоханнес Уилкинсон (ЮАР) – 43,58

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Lombardia Trophy
результаты
logoISU Challenger
пары
Анна Валези
сборная ЮАР
Джулия Модер
Риккардо Мальо
logoсборная Италии по фигурному катанию
Ребекка Гиларди
Мануэль Пьяцца
Мартин Бидар
Йоханнес Уилкинсон
logoсборная Чехии
Филиппо Амброзини
Сара Конти
Ирма Кальдара
logoСофия Голиченко
logoсборная Украины
Никколо Мачии
logoАртем Даренский
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек выиграли ритм-танец, Пэйт и Бай – 2-е, Вольфкостин и Царевски – 3-и
3сегодня, 12:45
Lombardia Trophy. Малинин выиграл короткую программу, Кагияма – 2-й, Миура – 3-й, Мемола – 4-й, Сяо Хим Фа – 6-й
196вчера, 17:10
Lombardia Trophy. Конти и Мачии лидируют после короткой программы, Гиларди и Амброзини – 2-е, Валези и Бидар – 3-и
4вчера, 11:12
Главные новости
Lombardia Trophy. Малинин, Кагияма, Сяо Хим Фа, Миура, Мемола, Риццо выступят с произвольными программами
56 минут назад
Загитова о шоу Медведевой: «Моего выступления могло не быть, немного потянула спину. Долго ли готовился номер? Два дня»
14сегодня, 18:20
Шоу «Евгения Медведева и друзья». Загитова, Трусова, Туктамышева, Ягудин, Кондратюк, Бойкова и Козловский вышли на лед дискотеки нулевых
19сегодня, 18:03
Мемориал Рабер. Сарновский лидирует после короткой программы на взрослом турнире, Карартынян – среди КМС, Артем Федотов – 2-й
11сегодня, 16:53
Lombardia Trophy. Сумийоши победила, Накаи – 2-я, Эверхардт – 3-я, Лью – 4-я
139сегодня, 16:43
Александра Трусова выступила на льду впервые после родов
47сегодня, 16:11Видео
Первенство Московской области. Рубцова выиграла короткую программу, Лезина лидирует среди юниорок, Костылева – 2-я
131сегодня, 15:51
Мама Костылевой об образе фигуристки в короткой программе: «Не хотели повторять костюмы Леди Гаги, но взяли ее стиль и адаптировали под красотку Леночку»
75сегодня, 15:39Фото
Аделина Сотникова: «Попробовала бы себя как актриса. Были предложения о съемках, но, к сожалению, проект не воплотился»
3сегодня, 14:56
Анна Щербакова: «Когда был неудачный период, родители предлагали найти спортивного психолога. Я восприняла это с обидой и отказалась наотрез»
34сегодня, 14:43
Ко всем новостям
Последние новости
Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек, Пэйт и Бай, Вольфкостин и Царевски покажут произвольные танцы
31 минуту назад
Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек выиграли ритм-танец, Пэйт и Бай – 2-е, Вольфкостин и Царевски – 3-и
3сегодня, 12:45
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
1сегодня, 07:20
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Джармок и Витковски – 3-и
вчера, 09:03
Медведева об отношениях: «В нашей паре не я одна такая занятая. Возможно, времени на личную жизнь не так много, но главное – взаимопонимание»
3711 сентября, 20:10
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин лидируют после ритм-танца, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
11 сентября, 14:58
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Го Жуй и Чжан Ивэнь – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
10 сентября, 10:23
Костомаров о футболистах: «Мировых звезд я еще знаю, а у нас игроки так часто меняются. Действительно запоминающийся – Акинфеев»
29 сентября, 09:48
Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер победили в танцах на льду, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 2-е, Хомик и Бюлоу – 3-и
5 сентября, 20:40
Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер выиграли ритм-танец, Сольдати и Тальябу – 2-е, Стаперт и Коротков – 3-и
14 сентября, 18:24