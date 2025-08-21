4

Расписание первого этапа Гран-при среди юниоров в Риге: там выступят Наката, Гойдина, Ким Юсон

Опубликовано расписание этапа юниорского Гран-при по фигурному катанию в Риге.

Гран-при среди юниоров

1-й этап

Рига, Латвия

21 августа, четверг

11:00 – девушки, короткая программа – результаты

16:00 – пары, короткая программа – результаты

18:15 – юноши, короткая программа – результаты

22 августа, пятница

11:30 – танцы на льду, ритм-танец

14:20 – пары, произвольная программа

16:45 – девушки, произвольная программа

23 августа, суббота

11:00 – юноши, произвольная программа

14:50 – танцы на льду, произвольный танец

ПРИМЕЧАНИЕ: указано московское время. Прямые трансляции покажет канал ISU Junior Grand Prix.

Состав участников

Девушки: Ким Юсон (Южная Корея), Шерри Чжан (США), Анджела Шао (США), Йо Такаги (Япония), Мэи Окада (Япония), Элина Гойдина (Эстония), Милана Можейко (Франция), Камила Волкова (Канада).

С этапа Гран-при снялась Софья Титова (Армения).

Юноши: Рио Наката (Япония), Рето Мори (Япония), Генрих Гартунг (Германия), Лоренцо Элано (США), Грэйсон Лонг (Канада), Яньхао Ли (Новая Зеландия), Лукаш Вацлавик (Словакия), Даниил Валанов (Норвегия).

Пары: Роман Телемак – Люка Кулон (Франция), Ава Кемп – Йонатан Елизаров (Канада), Соня Левенхерц – Роберт Левенхерц (Германия), Чэнь Юйсюань – Дун Иньбо (Китай), Чжан Сюаньци – Фэн Вэньцян (Китай), Наоми Уильямс – Лаклан Льюэр (США).

Танцы на льду: Дания Муаден – Тео Биго (Франция), Лайла Вейон – Александр Брэндис (Канада), Анита Штрауб – Андреас Штрауб (Австрия), Мишель Дейч – Райан Ху (США), Мария Нехаева – Дмитрий Кравченко (Израиль), Энико Кобор – Зоард Кобор (Германия), Мирослава Ткаченко – Риккардо Песка (Украина).

Полный список участников – здесь.

