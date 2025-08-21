Расписание первого этапа Гран-при среди юниоров в Риге: там выступят Наката, Гойдина, Ким Юсон
1-й этап
Рига, Латвия
21 августа, четверг
11:00 – девушки, короткая программа – результаты
16:00 – пары, короткая программа – результаты
18:15 – юноши, короткая программа – результаты
22 августа, пятница
11:30 – танцы на льду, ритм-танец
14:20 – пары, произвольная программа
16:45 – девушки, произвольная программа
23 августа, суббота
11:00 – юноши, произвольная программа
14:50 – танцы на льду, произвольный танец
ПРИМЕЧАНИЕ: указано московское время. Прямые трансляции покажет канал ISU Junior Grand Prix.
Состав участников
Девушки: Ким Юсон (Южная Корея), Шерри Чжан (США), Анджела Шао (США), Йо Такаги (Япония), Мэи Окада (Япония), Элина Гойдина (Эстония), Милана Можейко (Франция), Камила Волкова (Канада).
С этапа Гран-при снялась Софья Титова (Армения).
Юноши: Рио Наката (Япония), Рето Мори (Япония), Генрих Гартунг (Германия), Лоренцо Элано (США), Грэйсон Лонг (Канада), Яньхао Ли (Новая Зеландия), Лукаш Вацлавик (Словакия), Даниил Валанов (Норвегия).
Пары: Роман Телемак – Люка Кулон (Франция), Ава Кемп – Йонатан Елизаров (Канада), Соня Левенхерц – Роберт Левенхерц (Германия), Чэнь Юйсюань – Дун Иньбо (Китай), Чжан Сюаньци – Фэн Вэньцян (Китай), Наоми Уильямс – Лаклан Льюэр (США).
Танцы на льду: Дания Муаден – Тео Биго (Франция), Лайла Вейон – Александр Брэндис (Канада), Анита Штрауб – Андреас Штрауб (Австрия), Мишель Дейч – Райан Ху (США), Мария Нехаева – Дмитрий Кравченко (Израиль), Энико Кобор – Зоард Кобор (Германия), Мирослава Ткаченко – Риккардо Песка (Украина).
Полный список участников – здесь.