Гран-при среди юниоров. Наката, Гартунг, Яньхао Ли, Лонг, Вацлавик выступят с короткими программами

Наката, Гартунг, Лонг покажут короткие программы на юниорском Гран-при в Риге.
Фигуристы выйдут на лед 21 августа.
1-й этап
Рига, Латвия
Юноши, короткая программа
Начало – 18:15 по московскому времени, прямая трансляция – ISU Junior Grand Prix.
Первая разминка
1. Эдвард Соловьев (Великобритания)
2. Кирилл Шейко (Израиль)
5. Даниэль Руис (Австрия)
Вторая разминка
6. Лукаш Вацлавик (Словакия)
7. Даниил Валанов (Норвегия)
9. Эн Вайлер (Швейцария)
10. Егор Курцев (Украина)
Третья разминка
12. Генрих Гартунг (Германия)
13. Яньхао Ли (Новая Зеландия)
14. Грэйсон Лонг (Канада)
15. Рето Мори (Япония)
16. Рио Наката (Япония)
Четвертая разминка
18. Лука Имедашвили (Грузия)
21. Лоренцо Элано (США)
22. Жан Медар (Франция)
