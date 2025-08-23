0

Гран-при среди юниоров. Наката, Лонг, Ли, Гартунг покажут произвольные программы

23 августа фигуристы покажут произвольные программы на юниорском Гран-при в Риге.

Гран-при среди юниоров

1-й этап

Рига, Латвия

Юноши, произвольная программа

Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале Skating ISU.

Вторая разминка

9. Николай Кривошея (Латвия)

10. Албин Самуэльссон (Швеция)

11. Даниэль Руис (Австрия)

Третья разминка

12. Лука Имедашвили (Литва)

13. Эдвард Соловьев (Великобритания) 

14. Ю Донг Хан (Южная Корея) 

15. Эн Вайлер (Швейцария)

16. Жан Медар (Франция) 

17. Егор Курцев (Украина) 

Четвертая разминка

18. Лукаш Вацлавик (Словакия)

19. Рето Мори (Япония)

20. Генрих Гартунг (Германия)

21. Яньхао Ли (Новая Зеландия)

22. Грэйсон Лонг (Канада)

23. Рио Наката (Япония) 

Положение после короткой программы

1. Рио Наката (Япония) – 88,72

2. Грэйсон Лонг (Канада) – 78,65

3. Яньхао Ли (Новая Зеландия) – 78,18

4. Генрих Гартунг (Германия) – 75,94

5. Рето Мори (Япония) – 74,39

6. Лукаш Вацлавик (Словакия) – 72,13

7. Егор Курцев (Украина) – 64,76

8. Жан Медар (Франция) – 64,55

9. Эн Вайлер (Швейцария) – 61,26

10. Ю Донг Хан (Южная Корея) – 59,44

11. Эдвард Соловьев (Великобритания) – 58,46

12. Лука Имедашвили (Литва) – 54,46

13. Даниэль Руис (Австрия) – 52,62

14. Албин Самуэльссон (Швеция) – 52,51

15. Николай Кривошея (Латвия) – 49,50

Расписание первого этапа Гран-при среди юниоров в Риге: там выступят Наката, Гойдина, Ким Юсон

