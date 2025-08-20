Гран-при среди юниоров. Телемак и Кулон, Кемп и Елизаров, Уильямс и Льюэр представят короткие программы
Спортивные пары выступят в Риге 21 августа.
1-й этап
Рига, Латвия
Пары, короткая программа
Начало – 16:00 по московскому времени, прямая трансляция – ISU Junior Grand Prix.
Первая разминка
1. Клелия Лиже-Латус – Аллан Даниел Фишер (Франция)
2. Лаура Хекова – Алекс Валки (Словакия)
3. Ним Дэвисон – Даниэль Борисов (Великобритания)
Вторая разминка
4. Соня Левенхерц – Роберт Левенхерц (Германия)
5. Чжан Сюаньци – Фэн Вэньцян (Китай)
6. Наоми Уильямс – Лаклан Льюэр (США)
7. Эддисон Макдэнолд – Аарон Фельбербаум (США)
Третья разминка
8. Роман Телемак – Люка Кулон (Франция)
9. Ава Кемп – Йонатан Елизаров (Канада)
10. Чэнь Юйсюань – Дун Иньбо (Китай)
11. Альжбета Квидерова – Йиндржих Клемент (Чехия)
