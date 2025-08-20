Гран-при среди юниоров. Ким Юсон, Гойдина, Такаги, Окада, Чжан, Фомченкова и Волкова покажут короткие программы
Фигуристки выйдут на лед 21 августа.
1-й этап
Рига, Латвия
Девушки, короткая программа
Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – ISU Junior Grand Prix.
Первая разминка
2. Элизабет Дибберн (Швейцария)
4. Элис Смит (Великобритания)
5. Элина Гойдина (Эстония)
Вторая разминка
7. Шерри Чжан (США)
9. Анджела Шао (США)
10. Ноэми Йоос (Италия)
Третья разминка
13. Анника Пеллонмаа (Финляндия)
15. Никола Фомченкова (Латвия)
Четвертая разминка
17. Йо Такаги (Япония)
18. Ким Юсон (Южная Корея)
20. Камила Волкова (Канада)
Пятая разминка
21. Мэи Окада (Япония)
23. Симона Ткачман (Израиль)
24. Милана Можейко (Франция)
Шестая разминка
27. Ханна Франк (Австрия)
31. Анна Герке (Германия)
