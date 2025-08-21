Гран-при среди юниоров. Кемп и Елизаров, Чжан и Фэн, Уильямс и Льюэр, Квидерова и Клемент представят произвольные программы
Гран-при среди юниоров
1-й этап
Рига, Латвия
Пары, произвольная программа
Начало – 14:20 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.
Первая разминка
1. Соня Левенхерц – Роберт Левенхерц (Германия)
2. Ним Дэвисон – Даниэль Борисов (Великобритания)
3. Лаура Хекова – Алекс Валки (Словакия)
Вторая разминка
4. Роман Телемак – Люка Кулон (Франция)
5. Клелия Лиже-Латус – Аллан Даниел Фишер (Франция)
6. Чэнь Юйсюань – Дун Иньбо (Китай)
7. Эддисон Макдэнолд – Аарон Фельбербаум (США)
Третья разминка
8. Ава Кемп – Йонатан Елизаров (Канада)
9. Чжан Сюаньци – Фэн Вэньцян (Китай)
10. Наоми Уильямс – Лаклан Льюэр (США)
11. Альжбета Квидерова – Йиндржих Клемент (Чехия)
После короткой программы
1. Ава Кемп – Йонатан Елизаров (Канада) – 62,67
2. Чжан Сюаньци – Фэн Вэньцян (Китай) – 60,84
3. Наоми Уильямс – Лаклан Льюэр (США) – 58,13
4. Альжбета Квидерова – Йиндржих Клемент (Чехия) – 48,76
5. Эддисон Макдэнолд – Аарон Фельбербаум (США) – 47,90
6. Чэнь Юйсюань – Дун Иньбо (Китай) – 47,30
7. Клелия Лиже-Латус – Аллан Даниел Фишер (Франция) – 45,87
8. Роман Телемак – Люка Кулон (Франция) – 43,69
9. Лаура Хекова – Алекс Валки (Словакия) – 43,49
10. Ним Дэвисон – Даниэль Борисов (Великобритания) – 42,26
11. Соня Левенхерц – Роберт Левенхерц (Германия) – 36,98
