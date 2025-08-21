0

Гран-при среди юниоров. Кемп и Елизаров, Чжан и Фэн, Уильямс и Льюэр, Квидерова и Клемент представят произвольные программы

22 августа спортивные пары разыграют медали первого этапа Гран-при среди юниоров.

Гран-при среди юниоров

1-й этап

Рига, Латвия

Пары, произвольная программа

Начало – 14:20 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU. 

Первая разминка

1. Соня Левенхерц – Роберт Левенхерц (Германия)

2. Ним Дэвисон – Даниэль Борисов (Великобритания) 

3. Лаура Хекова – Алекс Валки (Словакия) 

Вторая разминка

4. Роман Телемак – Люка Кулон (Франция) 

5. Клелия Лиже-Латус – Аллан Даниел Фишер (Франция) 

6. Чэнь Юйсюань – Дун Иньбо (Китай) 

7. Эддисон Макдэнолд – Аарон Фельбербаум (США) 

Третья разминка

8. Ава Кемп – Йонатан Елизаров (Канада) 

9. Чжан Сюаньци – Фэн Вэньцян (Китай)

10. Наоми Уильямс – Лаклан Льюэр (США)

11. Альжбета Квидерова – Йиндржих Клемент (Чехия)

После короткой программы

1. Ава Кемп – Йонатан Елизаров (Канада) – 62,67

2. Чжан Сюаньци – Фэн Вэньцян (Китай) – 60,84

3. Наоми Уильямс – Лаклан Льюэр (США) – 58,13

4. Альжбета Квидерова – Йиндржих Клемент (Чехия) – 48,76

5. Эддисон Макдэнолд – Аарон Фельбербаум (США) – 47,90

6. Чэнь Юйсюань – Дун Иньбо (Китай) – 47,30

7. Клелия Лиже-Латус – Аллан Даниел Фишер (Франция) – 45,87

8. Роман Телемак – Люка Кулон (Франция) – 43,69

9. Лаура Хекова – Алекс Валки (Словакия) – 43,49

10. Ним Дэвисон – Даниэль Борисов (Великобритания) – 42,26

11. Соня Левенхерц – Роберт Левенхерц (Германия) – 36,98

Расписание первого этапа Гран-при среди юниоров в Риге: там выступят Наката, Гойдина, Ким Юсон

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
