Гран-при среди юниоров. Муаден и Биго, Вейон и Брэндис, Робертсон и Ронер выступят с произвольными танцами
Соревнования пройдут 23 августа.
1-й этап
Рига, Латвия
Танцы на льду, произвольный танец
Начало – 14:50 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале Skating ISU.
Первая разминка
3. Мария Нехаева – Дмитрий Кравченко (Израиль)
Вторая разминка
6. Мишель Дейч – Райан Ху (США)
7. Ирис Лахти – Оскари Лиденпохья (Финляндия)
8. Серайна Чарнер – Лаурин Видеркер (Швейцария)
9. Эшли Слэттер – Луи Грегори (Великобритания)
10. Татьяна Белодонова – Иван Качур (Украина)
Третья разминка
11. Анита Штрауб – Андреас Штрауб (Австрия)
12. Лу Кош – Лука Шатанью (Франция)
13. Жасмин Робертсон – Чейз Ронер (США)
14. Лейла Вейон – Александр Брэндис (Канада)
15. Дания Муаден – Тео Биго (Франция)
Положение после ритм-танца
1. Дания Муаден – Тео Биго (Франция) – 64,35
2. Лейла Вейон – Александр Брэндис (Канада) – 64,16
3. Жасмин Робертсон – Чейз Ронер (США) – 56,91
4. Лу Кош – Лука Шатанью (Франция) – 54,48
5. Анита Штрауб – Андреас Штрауб (Австрия) – 52,19
6. Татьяна Белодонова – Иван Качур (Украина) – 51,03
7. Эшли Слэттер – Луи Грегори (Великобритания) – 49,11
8. Серайна Чарнер – Лаурин Видеркер (Швейцария) – 47,03
9. Ирис Лахти – Оскари Лиденпохья (Финляндия) – 46,37
10. Мишель Дейч – Райан Ху (США) – 44,67...
13. Мария Нехаева – Дмитрий Кравченко (Израиль) – 40,54
