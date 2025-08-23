0

Гран-при среди юниоров. Муаден и Биго, Вейон и Брэндис, Робертсон и Ронер выступят с произвольными танцами

Дуэты представят произвольные танцы на этапе Гран-при среди юниоров в Риге.

Соревнования пройдут 23 августа. 

Гран-при среди юниоров

1-й этап

Рига, Латвия

Танцы на льду, произвольный танец

Начало – 14:50 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале Skating ISU.

Первая разминка

3. Мария Нехаева – Дмитрий Кравченко (Израиль)

Вторая разминка

6. Мишель Дейч – Райан Ху (США)

7. Ирис Лахти – Оскари Лиденпохья (Финляндия) 

8. Серайна Чарнер – Лаурин Видеркер (Швейцария)

9. Эшли Слэттер – Луи Грегори (Великобритания)

10. Татьяна Белодонова – Иван Качур (Украина)

Третья разминка

11. Анита Штрауб – Андреас Штрауб (Австрия)

12. Лу Кош – Лука Шатанью (Франция) 

13. Жасмин Робертсон – Чейз Ронер (США)

14. Лейла Вейон – Александр Брэндис (Канада)

15. Дания Муаден – Тео Биго (Франция) 

Положение после ритм-танца

1. Дания Муаден – Тео Биго (Франция) – 64,35

2. Лейла Вейон – Александр Брэндис (Канада) – 64,16

3. Жасмин Робертсон – Чейз Ронер (США) – 56,91

4. Лу Кош – Лука Шатанью (Франция) – 54,48

5. Анита Штрауб – Андреас Штрауб (Австрия) – 52,19

6. Татьяна Белодонова – Иван Качур (Украина) – 51,03

7. Эшли Слэттер – Луи Грегори (Великобритания) – 49,11

8. Серайна Чарнер – Лаурин Видеркер (Швейцария) – 47,03

9. Ирис Лахти – Оскари Лиденпохья (Финляндия) – 46,37

10. Мишель Дейч – Райан Ху (США) – 44,67...

13. Мария Нехаева – Дмитрий Кравченко (Израиль) – 40,54

Расписание первого этапа Гран-при среди юниоров в Риге: там выступят Наката, Гойдина, Ким Юсон

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
