Гран-при среди юниоров. Муаден и Биго, Вейлон и Брэндис, Штрауб и Штрауб покажут ритм-танцы

22 августа танцоры на льду покажут ритм-танцы на Гран-при среди юниоров в Риге.

Гран-при среди юниоров

1-й этап

Рига, Латвия

Танцы на льду, ритм-танец

Начало – 11:30 по московскому времени, прямая трансляция – на канале ютуб-канале ISU.

Первая разминка

1. Мария Нехаева – Дмитрий Кравченко (Израиль)

2. Майте ван Малдерс – Робб де Вос (Бельгия)

3. Лаура Бальцерская – Давид Дядченко (Польша)

4. Мишель Дейч – Райан Ху (США)

Вторая разминка

5. Энико Кобор – Зоард Кобор (Германия)

6. Лу Кош – Лука Шатанью (Франция)

7. Татьяна Белодонова – Иван Качур (Украина)

8. Эшли Слэттер – Луи Грегори (Великобритания)

Третья разминка

9. Жасмин Робертсон – Чейз Ронер (США)

10. Лейла Вейлон – Александр Брэндис (Канада)

11. Серайна Чарнер – Лаурин Видеркер (Швейцария)

12. Ксения Сипунова – Мирон Корягин (Эстония)

Четвертая разминка

13. Дания Муаден – Тео Биго (Франция)

14. Анита Штрауб – Андреас Штрауб (Австрия) 

15. Ирис Лахти – Оскари Лиденпохья (Финляндия)

16. Мирослава Ткаченко – Риккардо Песка (Украина) 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
