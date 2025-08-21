Гран-при среди юниоров. Муаден и Биго, Вейлон и Брэндис, Штрауб и Штрауб покажут ритм-танцы
Гран-при среди юниоров
1-й этап
Рига, Латвия
Танцы на льду, ритм-танец
Начало – 11:30 по московскому времени, прямая трансляция – на канале ютуб-канале ISU.
Первая разминка
1. Мария Нехаева – Дмитрий Кравченко (Израиль)
2. Майте ван Малдерс – Робб де Вос (Бельгия)
3. Лаура Бальцерская – Давид Дядченко (Польша)
4. Мишель Дейч – Райан Ху (США)
Вторая разминка
5. Энико Кобор – Зоард Кобор (Германия)
6. Лу Кош – Лука Шатанью (Франция)
7. Татьяна Белодонова – Иван Качур (Украина)
8. Эшли Слэттер – Луи Грегори (Великобритания)
Третья разминка
9. Жасмин Робертсон – Чейз Ронер (США)
10. Лейла Вейлон – Александр Брэндис (Канада)
11. Серайна Чарнер – Лаурин Видеркер (Швейцария)
12. Ксения Сипунова – Мирон Корягин (Эстония)
Четвертая разминка
13. Дания Муаден – Тео Биго (Франция)
14. Анита Штрауб – Андреас Штрауб (Австрия)
15. Ирис Лахти – Оскари Лиденпохья (Финляндия)
16. Мирослава Ткаченко – Риккардо Песка (Украина)