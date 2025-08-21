Гран-при среди юниоров. Муаден и Биго, Вейлон и Брэндис, Штрауб и Штрауб покажут ритм-танцы

22 августа танцоры на льду покажут ритм-танцы на Гран-при среди юниоров в Риге.

Гран-при среди юниоров 1-й этап Рига, Латвия Танцы на льду, ритм-танец Начало – 11:30 по московскому времени, прямая трансляция – на канале ютуб-канале ISU. Первая разминка 1. Мария Нехаева – Дмитрий Кравченко (Израиль) 2. Майте ван Малдерс – Робб де Вос (Бельгия) 3. Лаура Бальцерская – Давид Дядченко (Польша) 4. Мишель Дейч – Райан Ху (США) Вторая разминка 5. Энико Кобор – Зоард Кобор (Германия) 6. Лу Кош – Лука Шатанью (Франция) 7. Татьяна Белодонова – Иван Качур (Украина) 8. Эшли Слэттер – Луи Грегори (Великобритания) Третья разминка 9. Жасмин Робертсон – Чейз Ронер (США) 10. Лейла Вейлон – Александр Брэндис (Канада) 11. Серайна Чарнер – Лаурин Видеркер (Швейцария) 12. Ксения Сипунова – Мирон Корягин (Эстония) Четвертая разминка 13. Дания Муаден – Тео Биго (Франция) 14. Анита Штрауб – Андреас Штрауб (Австрия) 15. Ирис Лахти – Оскари Лиденпохья (Финляндия) 16. Мирослава Ткаченко – Риккардо Песка (Украина)