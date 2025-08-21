Гран-при среди юниоров. Окада, Ха, Гойдина, Ким Юсон, Такаги, Дибберн выйдут на лед с произвольными программами
Гран-при среди юниоров
1-й этап
Рига, Латвия
Девушки, произвольная программа
Начало – 16:45 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.
Четвертая разминка
16. Эвелина Ставицкайте (Литва)
17. Ноэми Йоос (Италия)
18. Екатерине Язаджи (Грузия)
19. Симона Ткачман (Израиль)
20. Камила Волкова (Канада)
Пятая разминка
21. Ханна Франк (Австрия)
22. Шерри Чжан (США)
23. Элис Смит (Великобритания)
24. Ким Юсон (Южная Корея)
25. Анна Герке (Германия)
Шестая разминка
26. Анджела Шао (США)
27. Элизабет Дибберн (Швейцария)
28. Йо Такаги (Япония)
29. Элина Гойдина (Эстония)
30. Джию Ха (Южная Корея)
31. Мэи Окада (Япония)
После короткой программы
1. Мэи Окада (Япония) – 68,38
2. Джию Ха (Южная Корея) – 65,84
3. Элина Гойдина (Эстония) – 65,77
4. Йо Такаги (Япония) – 63,18
5. Элизабет Дибберн (Швейцария) – 61,02
6. Анджела Шао (США) – 58,70
7. Анна Герке (Германия) – 56,36
8. Ким Юсон (Южная Корея) – 54,70
9. Элис Смит (Великобритания) – 54,34
10. Шерри Чжан (США) – 52,78
11. Ханна Франк (Австрия) – 48,94
12. Камила Волкова (Канада) – 48,81
13. Симона Ткачман (Израиль) – 48,81
14. Екатерине Язаджи (Грузия) – 47,64
15. Ноэми Йоос (Италия) – 47,62
Расписание первого этапа Гран-при среди юниоров в Риге: там выступят Наката, Гойдина, Ким Юсон