«Ливерпуль» – «Ньюкасл»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы мерсисайдцев на победу

1 января в матче 20-го тура АПЛ встретятся «Ливерпуль» и «Ньюкасл». Игра состоится на стадионе «Энфилд» и начнется в 23:00.

После победы в матче 19 тура с «Бернли» «Ливерпуль» возглавил таблицу чемпионата Англии. В активе команды Юргена Клоппа 42 очка. «Ньюкасл» с 29 баллами находится на девятой строчке.

Мерсисайдцы выиграли семь из девяти домашних матчей в АПЛ, еще в двух встречах была зафиксирована ничья. В шести матчах на своем поле «Ливерпуль» победил с разницей в два мяча и более.

«Ньюкасл» проиграл четыре из пяти последних матчей в чемпионате. Еще печальнее выглядит статистика команды Эдди Хау в выездных встречах. В девяти играх АПЛ в гостях «Ньюкасл» проиграл шесть раз, дважды сыграл вничью и один раз победил.

Успехом «Ливерпуля» завершились пять последних очных матчей. По мнению аналитиков БЕТСИТИ, у мерсисайдцев хорошие шансы продлить серию. На П1 предлагается коэффициент 1.49. На победу гостей дают 6.50, вероятность ничейного результата оценивается в 5.10.

На Ф1 (-1.5) можно поставить за 2.20, комбинированный исход П1 и ТБ 2.5 идет за 1.90.

Игроки БЕТСИТИ также считают шансы хозяев на победу более предпочтительными. На «Ливерпуль» поставили 45% бетторов. 20% игроков верят в «Ньюкасл», 35% выбрали для ставки ничью.

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