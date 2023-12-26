Благотворительный проект “Доброфура” собрала более 21 млн рублей на благотворительность

22 декабря в Уфе завершился благотворительный проект “Доброфура”. Заключительным мероприятием в рамках проекта стала акция “Мишкопад”, которая проводится уфимским клубом “Салават Юлаев” на протяжении 8 последних лет. Организаторы проекта – благотворительная программа “ДоброFON” и Континентальная хоккейная лига, обнародовали результаты полуторамесячного благотворительного марафона, который охватил всю Россию:

21 776 675 рублей в сумме было собрано на благотворительность. Это сумма состоит из нескольких частей: количество зрителей на “Доброматчах” х 100, пожертвования в обмен на одежду из коллекции “Добромерча” и пожертвования на сайте проекта доброфура.рф, которые будут направлены в благотворительный фонд “Дорога жизни”. Стоит отметить, что в последнем матче в Уфе “ДоброFON” изменил формулу подсчета средств на благотворительность – теперь количество зрителей умножалось на 500, что добавил к общей сумме 4,2 млн рублей. Все эти средства будут поровну распределены между благотворительными фондами, которые выбрали сами клубы КХЛ.

134 140 зрителей посетило матчи КХЛ, на которых стояла “Доброфура”. Больше всего было было зрителей на матчах “Авангард” – “Нефтехимик” и СКА – “Сочи”: там было зафиксировано более 11 тысяч посетителей.

21 647 километров проехали оба грузовика, прежде чем встретиться в Уфе. Это включает в себя 18 городов и 21 благотворительное мероприятие в рамках проекта, включая Фонбет Матч звезд КХЛ.

3035 мишек было выброшено на лед в ходе последнего “Мишкопада”. Это новый рекорд благотворительной акции.

51 256 000 “Лучей добра” было отправлено на сайте доброфура.рф. Эта механика позволяла пользователям принять участие в розыгрыше мерча из коллекции проекта.