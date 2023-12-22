Джокович станет самым возрастным победителем турнира «Большого Шлема» за 52 года, если выиграет хотя бы один в 2024-м

36-летний Новак Джокович в следующем году может стать самым возрастным победителем ТБШ за 52 года.

Самым возрастным победителем турнира «Большого шлема» является Кен Розуолл, который выиграл Australian Open в возрасте 37 лет, 1 месяца и 24 дней в 1972 году.

Джокович станет самым возрастным победителем «Шлема» за 52 года, если выиграет хотя бы один турнир в 2024 году.

Чтобы обойти Розуолла и стать самым возрастным победителем турнира «Большого шлема» за всю историю тенниса Джоковичу нужно выиграть либо осенний US Open, либо побеждать на ТБШ уже в 2025 году.

Букмекер «Тенниси» предлагает коэффициент 1.17 на то, что Джокович выиграет хотя бы один турнир «Большого шлема» в 2024-м.

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