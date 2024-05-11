«Рубин» обыграл «Ростов» 3:1 и продлил беспроигрышную серию до 5 матчей. Победа казанцев с форой (-1,5) шла за 6.30

«Рубин» обыграл «Ростов» со счетом 3:1 в 28-м туре РПЛ и продлил серию без поражений до 5 матчей.

У победителей забитыми мячами отметились Мачей Рыбус, Александр Мартынович и Богдан Йочич. Единственный гол «Ростова» забил Кирилл Щетинин.

До матча букмекеры считали фаворитом «Ростов» за 2.65. Успех «Рубина» котировался за 3.00. На победу казанцев с форой (-1,5) предлагали коэффициент 6.30.

Безвыигрышная серия «Ростова» продилась до 3 матчей.