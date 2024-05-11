Большинство бетторов PARI поставили на победу «Каролины» в 4-м матче с «Рейнджерс». «Харрикейнз» проигрывают в серии 0-3

«Каролина» примет «Рейнджерс» в 4-м матче 2-го раунда Кубка Стэнли.

«Рейнджерс» ведет в серии 3-0. На победу «Каролины» в 4-м матче можно поставить за 2.12, на успех «Нью-Йорка» дают 3.00.

Большинство бетторов PARI ставят на «Каролину». Победу хозяев взяли 80% игроков. 25% верят в успех гостей, еще 5% выбрали ничейный результат.

В общем объеме на исход игры с учетом овертайма зафиксировано соотношение 93% на 7% в пользу «Каролины».

4-й матч состоится 12 мая. Начало – в 2:00 мск.