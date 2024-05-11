Брайтон – Челси: прогноз на матч 15 мая 2024, АПЛ

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Дата матча: 15 мая 2024 года

Место проведения: стадион Фалмер Стэдиум

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Состязание между Брайтоном и Челси обещает стать захватывающим противостоянием. Брайтон, занимающий десятое место с 48 очками, принимает на своем поле команду Челси, которая с 57 очками располагается на седьмой строчке турнирной таблицы.

Анализ формы команд

Брайтон несмотря на смешанные результаты в последних играх, продемонстрировал способность удерживать мяч и создавать моменты. С 20 забитыми голами Жоао Педро в этом сезоне, Брайтон обладает потенциалом угрожать обороне соперника. Однако проблема в обороне видна — 9 пропущенных мячей в последних пяти матчах могут вызывать беспокойство перед игрой с атакующей мощью Челси.

Челси находится в уверенной форме, одержав победы в трех последних матчах лиги. Атакующая линия во главе с Коулом Палмером, который забил 24 гола, выглядит угрожающе. Однако, несмотря на высокую результативность, команда также допускает пропуски, что видно из 9 пропущенных голов за последние пять игр.

Прогноз на матч

Исходя из текущей формы обеих команд, можно ожидать результативный матч. Челси демонстрирует лучшие результаты в атаке, но их оборона также дает сбои, что может дать шанс Брайтону.

Статистика и коэффициенты

  • Челси не проигрывает в последних встречах с Брайтоном в гостях, но каждая игра в АПЛ непредсказуема.
  • Обе команды имеют проблемы в обороне, что может способствовать высокому количеству голов.

Рекомендация для ставок

Ожидается, что обе команды смогут забить, учитывая текущие тенденции в их играх. На это указывает статистика последних матчей, где обе команды регулярно забивали.

Рекомендация: Прогноз на «Обе команды забьют» за коэффициент 1.75. Этот выбор кажется наиболее вероятным исходом, учитывая текущие формы обеих команд и их последние встречи, где результативность была высокой.

Коэффициенты:

  • П1 – 3,35
  • Х – 4
  • П2 – 1,98

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Брайтон – Челси
Дата проведения
15 мая, 21.45, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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