Брайтон – Челси: прогноз на матч 15 мая 2024, АПЛ
Дата матча: 15 мая 2024 года
Место проведения: стадион Фалмер Стэдиум
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Состязание между Брайтоном и Челси обещает стать захватывающим противостоянием. Брайтон, занимающий десятое место с 48 очками, принимает на своем поле команду Челси, которая с 57 очками располагается на седьмой строчке турнирной таблицы.
Анализ формы команд
Брайтон несмотря на смешанные результаты в последних играх, продемонстрировал способность удерживать мяч и создавать моменты. С 20 забитыми голами Жоао Педро в этом сезоне, Брайтон обладает потенциалом угрожать обороне соперника. Однако проблема в обороне видна — 9 пропущенных мячей в последних пяти матчах могут вызывать беспокойство перед игрой с атакующей мощью Челси.
Челси находится в уверенной форме, одержав победы в трех последних матчах лиги. Атакующая линия во главе с Коулом Палмером, который забил 24 гола, выглядит угрожающе. Однако, несмотря на высокую результативность, команда также допускает пропуски, что видно из 9 пропущенных голов за последние пять игр.
Прогноз на матч
Исходя из текущей формы обеих команд, можно ожидать результативный матч. Челси демонстрирует лучшие результаты в атаке, но их оборона также дает сбои, что может дать шанс Брайтону.
Статистика и коэффициенты
- Челси не проигрывает в последних встречах с Брайтоном в гостях, но каждая игра в АПЛ непредсказуема.
- Обе команды имеют проблемы в обороне, что может способствовать высокому количеству голов.
Рекомендация для ставок
Ожидается, что обе команды смогут забить, учитывая текущие тенденции в их играх. На это указывает статистика последних матчей, где обе команды регулярно забивали.
Рекомендация: Прогноз на «Обе команды забьют» за коэффициент 1.75. Этот выбор кажется наиболее вероятным исходом, учитывая текущие формы обеих команд и их последние встречи, где результативность была высокой.
Коэффициенты:
- П1 – 3,35
- Х – 4
- П2 – 1,98
Где смотреть матч Брайтон – Челси
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- Дата проведения
- 15 мая, 21.45, «Фалмер»