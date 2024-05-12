«Ман Юнайтед» – «Арсенал»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы лондонцев победить на «Олд Траффорд»

12 мая в рамках 37-го тура АПЛ сыграют «Манчестер Сити» и «Арсенал». Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 18:30.

«Арсенал» продолжает борьбу за титул. Команда Микеля Артеты выиграла четыре матча подряд и на момент начала тура с 83 очками возглавляла таблицу, опережая на один балл «Ман Сити». При этом судьба чемпионства не зависит полностью от лондонцев, так как у коллектива Хосепа Гвардиолы одна игра в запасе.

«МЮ» выиграл всего один из семи последних матчей в чемпионате. Команда Эрика тен Хага распрощалась с надеждами на место в Лиге чемпионов, но еще может попасть в зону еврокубков. Сейчас «МЮ» с 54 очками находится на восьмой строчке.

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Аналитики БЕТСИТИ считают лондонцев фаворитами предстоящей встречи. На победу гостей предлагают коэффициент 1.43, на успех «МЮ» дают 7.10, вероятность ничьи оценивается кэфом 5.70.

Предматчевые расклады экспертов подтверждает статистика последних очных игр. «Арсенал» выиграл три из четырех предыдущих поединков.

А вот игроки БЕТСИТИ не согласны с оценками букмекеров. 60% от общего числа ставок на исход пришлось на победу «МЮ». 35% ушло на успех лондонцев, еще 5% было отдано на ничью.

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