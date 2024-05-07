Астон Вилла – Ливерпуль: прогноз на матч 13 мая 2024, АПЛ

Дата матча: 13 мая 2024 года

Место проведения: стадион Вилла Парк

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Как мы подходим к заключительным этапам сезона АПЛ 2023/2024, каждый матч играет ключевую роль в определении исхода турнирной таблицы. Астон Вилла встречается с Ливерпулем на своем домашнем стадионе в поединке, где ставки высоки как для хозяев, так и для гостей.

Форма команд:

Астон Вилла находится в некотором спаде, потерпев поражение в последнем матче от Брайтона со счетом 1:0, что стало их третьим поражением подряд в лиге. Они забили 7 голов и пропустили 10 в последних пяти встречах, что свидетельствует о некоторых проблемах в обороне.

находится в некотором спаде, потерпев поражение в последнем матче от Брайтона со счетом 1:0, что стало их третьим поражением подряд в лиге. Они забили 7 голов и пропустили 10 в последних пяти встречах, что свидетельствует о некоторых проблемах в обороне. Ливерпуль же наоборот, демонстрирует более стабильные результаты, забив 10 и пропустив 7 голов в последних пяти матчах, включая победу над Тоттенхэмом 4:2 в последнем туре.

Статистика и взаимоотношения:

Ливерпуль доминировал в последних встречах с Астон Виллой, не проигрывая в 7 из последних 9 матчей.

Обе команды имеют тенденцию забивать в последнее время, что может указывать на возможность гольфеста.

Ключевые факторы и прогноз: На фоне текущей формы и исторического преимущества Ливерпуля, особенно в атакующих действиях, ожидается, что они будут контролировать игру. Однако Астон Вилла обладает достаточным потенциалом, чтобы забить хотя бы один мяч, учитывая пропуски в защите Ливерпуля в последних матчах.

Рекомендация для ставок: Учитывая нынешнюю форму обеих команд и их недавнюю склонность к забитым голам, ставка на то, что обе команды забьют, кажется разумной. При этом, учитывая более высокий класс и результативность Ливерпуля, предложение на их победу также выглядит привлекательно.

Рекомендация: Прогноз на «Обе команды забьют и Ливерпуль победит» за коэффициент 2.40

Коэффициенты:

П1 – 4,1

Х – 4,8

П2 – 1,74

Где смотреть матч Астон Вилла – Ливерпуль

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