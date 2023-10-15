Холанд забил во всех матчах квалификации Евро когда выходил в старте. Сегодня 2.40 на гол

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В матче против Испании тоже может.

Первые два тура квалификации против Испании и Грузии Эрлинг Холанд пропустил – Норвегия проиграла и сыграла вничью. В следующих четырех появился с первых минут и забил – Норвегия набрала максимальные 12 очков. На этой неделе у форварда дубль Кипру, а в сегодняшнем матче с Испанией коэффициент на гол – 2.40.

До рекорда Йергена Юве по голам за сборную осталось всего шесть мячей. В этом сезоне Холанд впервые в карьере забивает меньше ожидаемого – в среднем 0,78 голов при 0,8 xG.

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2 комментария

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Funny lepka
Я родился, чтобы забивать голешники
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Геннадий Тимченко
пожелаю Эрлингу удачи (ну хотя бы голевую передачу, если не гол)👍
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