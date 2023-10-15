Франция досрочно вышла на Евро-2024 и теперь главный фаворит вместе с англичанами
Сборная Франции обыграла Нидерланды (2:1) и за два тура до финиша квалификации вышла в финальную стадию Евро-2024.
Вице-чемпионы мира выиграли во всех 6 матчах с общей разницей (13:1). Вместе с Францией первые путевки на Евро в Германии завоевали Португалия и Бельгия.
БЕТСИТИ обновил котировки на фаворитов чемпионата Европы в Германии:
Франция – 5.50 (перед стартом отбора – 6.40).
Англия – 5.50 (7.50).
Германия – 7.50 (6.50).
Испания – 8.50 (8.10).
Португалия – 11.00 (12.00).
Италия – 13.00 (11.50).
Нидерланды – 13.00 (14.00).
Бельгия – 15.00 (14.00).
Дания – 25.00 (21.00).
Хорватия – 30.00 (26.00).
Инсайдер Корона назвал имена всех игроков, которые делали ставки. Всего 17 действующих футболистов, позже пост был удален
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