Инсайдер Корона назвал имена всех игроков, которые делали ставки. Всего 17 действующих футболистов, позже пост был удален

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Инсайдер Фабрицио Корона назвал имена всех игроков, которые делали ставки. К Сандро Тонали, Николо Фаджоли, Николо Дзаньоло и Николо Залевски добавились:

Федерико Гатти («Ювентус»), Алессандро Флоренци («Милан»), Джанлука Манчини, Феликс Офена-Гьян (все – «Рома»), Маттиа Дзакканьи, Мануэль Лаццари, Николо Ровелла, Лука Пеллегрини (все – «Лацио»), Доменико Берарди («Сассуоло»), Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба – «Интер»), Лука Дзанимачча («Кремонезе») и Антонио Галло («Лечче»).

Список был опубликован на Реддите, однако позже был удален. Фабрицио Кjрона сообщил, что в противном случае «он попадет под следствие».

Ранее Корона сообщил, что в деле о ставках замешаны полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли, хавбек «Ньюкасла» Сандро Тонали и вингер «Астон Виллы» Николо Дзаньоло. Позднее его информация подтвердилась и добавился Залевски, поставивший на свою желтую карточку. Тонали и Николо Дзаньоло из «Астон Виллы» признались полиции в том, что играли в азартные игры на нелегальных платформах. По данным La Repubblica, вечером 12 октября следователи навестили игроков на тренировочной базе сборной Италии в Коверчано.

Полузащитник «Ньюкасла» и вингер «Астон Виллы» на допросе сообщили, что играли на нелегальных платформах в покер и блэкджек, но никогда не ставили на футбольные матчи. Во время дачи показаний игроки с трудом сдерживали слезы. В рамках расследования полиция изъяла у Тонали и Дзаньоло телефоны и планшеты.

Оба футболиста отрицают, что разговаривали с Николо Фаджоли о ставках на футбол. Ранее полузащитник «Ювентуса» признался, что делал ставки на футбольные матчи. По информации La Repubblica, полиция нашла на его телефоне ставочный чат, в котором состоит минимум 10 футболистов Серии А.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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11 комментариев

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2RIN
А где дноманцов?) вчера так распылялся по поводу игроков Милана и Юве)
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Kubinec_
тут один фанат интера смеялся над ставками Фаджоли. Мужик, выходи вместе посмеемся ))0))
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Сергей Орлов
Сказочные люди, конечно 🤦🏻‍♂️
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muhammetrahymberdiyew879@gmail.com
Гатти наверно поставил на свой автогол
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Дэннис Молинарев
Ответ ta-tosha
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ta-tosha
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FootballFan
В чемпионате Италии когда-то наступит спокойствие и процветание? Как же надоело все это.
Мне откровенно плевать что там у других игроков, но как болельщик Юве просто хочу спросить у Фаджоли "ты му**к?", что тебе спокойно не живется?
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ta-tosha
Ответ Дэннис Молинарев
Готов на это поставить?
Я не играю в азартные игры, мне не нужно:). Просто смотрю - сейчас вся сегодняшняя основа кроме Доннарумы может получить дисквал годика на три.
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Under
Ответ ta-tosha
Я не играю в азартные игры, мне не нужно:). Просто смотрю - сейчас вся сегодняшняя основа кроме Доннарумы может получить дисквал годика на три.
во-первых, не сильно слежу конечно за их сборной, но вот в последнем матче только четверо из списка играли
не так уж и мало, конечно, но точно не вся основа
во-вторых, если ставок на футбол не было, то большой вопрос, будет ли дисквалификация
ну и в-третьих, шансы всё ещё неплохие, даже если не через группу, то через плей-офф
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Under
Ответ Dzmitry Lavysh
Надо клубам с федерацией договариваться. Если всех этих отстранять, то урон будет нехилый
и смысл тогда от таких законов, если договариваться?
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