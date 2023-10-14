Инсайдер Корона назвал имена всех игроков, которые делали ставки. Всего 17 действующих футболистов, позже пост был удален

Инсайдер Фабрицио Корона назвал имена всех игроков, которые делали ставки. К Сандро Тонали, Николо Фаджоли, Николо Дзаньоло и Николо Залевски добавились:

Федерико Гатти («Ювентус»), Алессандро Флоренци («Милан»), Джанлука Манчини, Феликс Офена-Гьян (все – «Рома»), Маттиа Дзакканьи, Мануэль Лаццари, Николо Ровелла, Лука Пеллегрини (все – «Лацио»), Доменико Берарди («Сассуоло»), Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба – «Интер»), Лука Дзанимачча («Кремонезе») и Антонио Галло («Лечче»).

Список был опубликован на Реддите, однако позже был удален. Фабрицио Кjрона сообщил, что в противном случае «он попадет под следствие».

Ранее Корона сообщил, что в деле о ставках замешаны полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли, хавбек «Ньюкасла» Сандро Тонали и вингер «Астон Виллы» Николо Дзаньоло. Позднее его информация подтвердилась и добавился Залевски, поставивший на свою желтую карточку. Тонали и Николо Дзаньоло из «Астон Виллы» признались полиции в том, что играли в азартные игры на нелегальных платформах. По данным La Repubblica, вечером 12 октября следователи навестили игроков на тренировочной базе сборной Италии в Коверчано.

Полузащитник «Ньюкасла» и вингер «Астон Виллы» на допросе сообщили, что играли на нелегальных платформах в покер и блэкджек, но никогда не ставили на футбольные матчи. Во время дачи показаний игроки с трудом сдерживали слезы. В рамках расследования полиция изъяла у Тонали и Дзаньоло телефоны и планшеты.

Оба футболиста отрицают, что разговаривали с Николо Фаджоли о ставках на футбол. Ранее полузащитник «Ювентуса» признался, что делал ставки на футбольные матчи. По информации La Repubblica, полиция нашла на его телефоне ставочный чат, в котором состоит минимум 10 футболистов Серии А.

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