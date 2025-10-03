Будущее Леброна Джеймса и Янниса Адетокумбо и решения Адама Сильвера – в числе ключевых сюжетных линий сезона по мнению ESPN

Телеканал выбрал 10 ключевых персонажей и связанных с ними сюжетов, которые оформят сезон-2025/26 НБА .

Форвард «Орландо» Паоло Банкеро и его прогресс в команде, готовой «выигрывать сейчас».

Новый главный тренер «Никс» Майк Браун и ожидания после выхода в финал конференции.

Эй Джей Дибанца и борьба за 1-е место на сильном драфте-2026.

Де’Аарон Фокс и его способность стать второй звездой рядом с Виктором Вембаньямой.

Леброн Джеймс и его будущее в «Лейкерс» и лиге.

Кавай Ленард, связанный с ним скандал и последняя возможность оправдать время в «Клипперс».

Яннис Адетокумбо и его будущее в «Милуоки».

Адам Сильвер и его решения по ситуации с возможным обходом потолка зарплат в «Клипперс» и по расширению лиги в США и Европу.

Защитник «Хьюстона» Амен Томпсон и его прогресс на фоне травмы Фреда Ванвлита и ухода Джейлена Грина.