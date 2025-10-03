  • Спортс
3

Будущее Леброна Джеймса и Янниса Адетокумбо и решения Адама Сильвера – в числе ключевых сюжетных линий сезона по мнению ESPN

ESPN обозначил важные мотивы грядущего чемпионата.

Телеканал выбрал 10 ключевых персонажей и связанных с ними сюжетов, которые оформят сезон-2025/26 НБА.

  1. Форвард «Орландо» Паоло Банкеро и его прогресс в команде, готовой «выигрывать сейчас».

  2. Новый главный тренер «Никс» Майк Браун и ожидания после выхода в финал конференции.

  3. Эй Джей Дибанца и борьба за 1-е место на сильном драфте-2026.

  4. Де’Аарон Фокс и его способность стать второй звездой рядом с Виктором Вембаньямой.

  5. Леброн Джеймс и его будущее в «Лейкерс» и лиге.

  6. Кавай Ленард, связанный с ним скандал и последняя возможность оправдать время в «Клипперс».

  7. Яннис Адетокумбо и его будущее в «Милуоки».

  8. Адам Сильвер и его решения по ситуации с возможным обходом потолка зарплат в «Клипперс» и по расширению лиги в США и Европу.

  9. Защитник «Хьюстона» Амен Томпсон и его прогресс на фоне травмы Фреда Ванвлита и ухода Джейлена Грина.

  10. Трэй Янг и высокие ожидания от «Хоукс» на фоне будущих переговоров о следующем контракте.

Кто лучший американский игрок в НБА?1953 голоса
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
