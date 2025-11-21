«Хапоэль Тель-Авив» продвинулся в планах строительства новой арены на 20 тысяч зрителей
«Хапоэль» добился сотрудничества по новой арене от властей в Тель-Авиве.
«Хапоэль Тель-Авив» выиграл Еврокубок в прошлом сезоне, дебютировал в Евролиге этой осенью и идет на 1-м месте в турнире с результатом 9-3.
Клуб намерен укрепить свои позиции строительством новой арены на 20 тысяч зрителей.
Организация сообщила об успешных переговорах с муниципалитетом, который намерен вложить порядка 400 тысяч евро в начало работ. Планы по расположению и адаптации стадиона к инфраструктуре пока в стадии разработки.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Хапоэля Тель-Авив»
